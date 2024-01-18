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18 января 7:04ГлавнаяБонусы
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Фрибеты «Леон»: до 16 000 рублей за ставки на киберфутбол

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Поторопитесь - акция подходит к концу!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Леон» объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК подарит  игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - до 16 000 рублей за выигрышные ставки на киберспортивные события.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон».
  2. На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие».
  3. Делайте ставки (одинарные или экспресс)  на любые события из раздела «Футбол-Киберфутбол» с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 200 ₽.

Каждая выигрышная ставка приносит очки, равные ее коэффициенту. 50 участников, которые наберут наибольшее количество очков, разделят призовой фонд в размере 100 000 ₽:

  • 1-е место — 16 000 ₽;
  • 2-е место — 12 000 ₽;
  • 3-е место — 9000 ₽;
  • 4-е место — 7000 ₽;
  • 5-е место — 6000 ₽;
  • 6-10-е места — по 4000 ₽;
  • 11-20-е места — по 1500 ₽;
  • 21-50-е места — по 500 ₽.

Результаты акции будут объявлены 25 января. БК “Леон” свяжется с победителями по электронной почте, указанной при регистрации.

Выигранный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1.30 и выше. Если ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК «Леон».
+ Возможность выиграть до 16 тысяч рублей.


- Учитываются только выигрышные ставки.
- Ограниченный срок акции.

Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт

Заключение 

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Акции на киберспортивные события еще недостаточно распространены у российских букмекеров. «Леон» исправляет это упущение. Предложение красно-черной БК наверняка заинтересует фанатов киберспорта.

Обзор букмекерской конторы «Леон»

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