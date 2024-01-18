Фрибеты «Леон»: до 16 000 рублей за ставки на киберфутбол

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон» . На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие». Делайте ставки (одинарные или экспресс) на любые события из раздела «Футбол-Киберфутбол» с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 200 ₽.

Каждая выигрышная ставка приносит очки, равные ее коэффициенту. 50 участников, которые наберут наибольшее количество очков, разделят призовой фонд в размере 100 000 ₽:

1-е место — 16 000 ₽;

2-е место — 12 000 ₽;

3-е место — 9000 ₽;

4-е место — 7000 ₽;

5-е место — 6000 ₽;

6-10-е места — по 4000 ₽;

11-20-е места — по 1500 ₽;

21-50-е места — по 500 ₽.

Результаты акции будут объявлены 25 января. БК “Леон” свяжется с победителями по электронной почте, указанной при регистрации.

Выигранный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1.30 и выше. Если ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.