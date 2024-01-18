Фрибеты «Леон»: до 16 000 рублей за ставки на киберфутбол

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Букмекерская контора «Леон» объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК подарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - до 16 000 рублей за выигрышные ставки на киберспортивные события.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
Каждая выигрышная ставка приносит очки, равные ее коэффициенту. 50 участников, которые наберут наибольшее количество очков, разделят призовой фонд в размере 100 000 ₽:
Результаты акции будут объявлены 25 января. БК “Леон” свяжется с победителями по электронной почте, указанной при регистрации.
Выигранный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1.30 и выше. Если ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК «Леон».
+ Возможность выиграть до 16 тысяч рублей.
- Учитываются только выигрышные ставки.
- Ограниченный срок акции.
Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт
Акции на киберспортивные события еще недостаточно распространены у российских букмекеров. «Леон» исправляет это упущение. Предложение красно-черной БК наверняка заинтересует фанатов киберспорта.
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