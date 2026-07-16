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ГлавнаяБонусыЗолото мундиаля от БК Leon: гарантированный фрибет на 1000 рублей за депозит
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Бонус истек Золото мундиаля от БК Leon: гарантированный фрибет на 1000 рублей за депозит

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
-
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
2 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от Leon на 1000 рублей за участие в промо Золото мундиаля
  • Как отыграть бонус Leon на 1000 рублей за депозит
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Leon
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Леон» запустил разовую акцию «Золото мундиаля» в честь финала чемпионата мира по футболу 2026 года. За пополнение счета игроки получают фрибет номиналом 1000 рублей.

Как получить фрибет от Leon на 1000 рублей за участие в промо Золото мундиаля

Чтобы претендовать на фрибет, нужно выполнить 3 условия:

  1. Быть клиентом БК Leon.
  2. Открыть страницу акции и кликнуть «Принять участие».
  3. Пополнить счет одним платежом на сумму от 2000 рублей.

Фрибет зачисляется автоматически. Заключать отдельное квалификационное пари не требуется. За весь срок действия акции доступен только 1 фрибет на игрока.

Как отыграть бонус Leon на 1000 рублей за депозит

Использовать бонус можно только целиком на 1 пари — ординар или экспресс. Коэффициент должен быть в диапазоне от 1.70 до 3.00. Подходят как лайв-, так и прематч-события. На применение приза игроку дается 2 дня.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Leon

Краткие сведения о бонусном предложении представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

2 дня

Срок окончания акции

16.07.2026 (23:59 МСК)

Акция действует всего 1 сутки.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно заключать пари — фрибет начисляется за депозит➖ Можно получить лишь 1 бонус на игрока
➕ Приз гарантирован всем участникам промоакции 

Заключение

«Леон» поощряет активных бетторов в преддверии финала ЧМ-2026. Промо проходит без длинной цепочки условий: совершите депозит — фрибет уже у вас на счету.

Валентин Васильев

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