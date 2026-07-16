Партнерский проект
Букмекер «Леон» запустил разовую акцию «Золото мундиаля» в честь финала чемпионата мира по футболу 2026 года. За пополнение счета игроки получают фрибет номиналом 1000 рублей.
Чтобы претендовать на фрибет, нужно выполнить 3 условия:
Фрибет зачисляется автоматически. Заключать отдельное квалификационное пари не требуется. За весь срок действия акции доступен только 1 фрибет на игрока.
Использовать бонус можно только целиком на 1 пари — ординар или экспресс. Коэффициент должен быть в диапазоне от 1.70 до 3.00. Подходят как лайв-, так и прематч-события. На применение приза игроку дается 2 дня.
Краткие сведения о бонусном предложении представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
2 дня
Срок окончания акции
16.07.2026 (23:59 МСК)
Акция действует всего 1 сутки.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно заключать пари — фрибет начисляется за депозит
|➖ Можно получить лишь 1 бонус на игрока
|➕ Приз гарантирован всем участникам промоакции
«Леон» поощряет активных бетторов в преддверии финала ЧМ-2026. Промо проходит без длинной цепочки условий: совершите депозит — фрибет уже у вас на счету.