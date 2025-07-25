Фрибет за оценку от БК Марафон: бонус 500 рублей за отзыв в AppStore

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Букмекерская компания «Марафон» приглашает пользователей iOS принять участие в новой акции: оставьте отзыв о мобильном приложении в App Store и получите гарантированный фрибет на 500 рублей. Условия максимально просты, бонус получают все, кто выполнит их до конца июля.
Выполните несколько несложных шагов:
1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» или войдите в личный кабинет, если уже зарегистрированы.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Откройте App Store, найдите приложение «Марафон» и поставьте ему оценку.
4. Напишите короткий отзыв о приложении.
5. Сделайте скриншот опубликованного отзыва с оценкой.
6. Найдите пост с акцией в Telegram-канале букмекера.
7. Оставьте комментарий под постом, прикрепив скриншот отзыва и указав номер своего игрового счета.
Все участники, выполнившие условия до 31 июля включительно, гарантированно получат фрибет 500 рублей. Содержание отзыва и оценка значения не имеют — важно, чтобы скриншот был корректным, а номер игрового счета указан точно.
После получения фрибета у игрока будет 7 дней на его использование. Бонус доступен для одиночной ставки на любое спортивное событие. Обратите внимание, что максимальный коэффициент для пари — 4.00.
Основные параметры акции вы найдете в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.07.2025 (23:59 МСК)
Начисление бонусов начнется после завершения акции. Фрибеты будут выданы по итогам проверки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет 500 ₽ получит каждый участник акции
|➖ Для участия потребуется доступ к App Store
|➕ Бонус без депозита
Чтобы получить фрибет, достаточно просто поделиться мнением. Эта акция — редкий шанс легко и быстро пополнить баланс. Не упустите возможность превратить несколько написанных слов в реальные 500 рублей на ставку.