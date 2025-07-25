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25 июля 9:11ГлавнаяБонусы
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Фрибет за оценку от БК Марафон: бонус 500 рублей за отзыв в AppStore

500 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Оцените приложение и заберите бонус!

Букмекерская компания «Марафон» приглашает пользователей iOS принять участие в новой акции: оставьте отзыв о мобильном приложении в App Store и получите гарантированный фрибет на 500 рублей. Условия максимально просты, бонус получают все, кто выполнит их до конца июля.

Как получить бонус Марафон на 500 рублей за отзыв в App Store

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Выполните несколько несложных шагов:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» или войдите в личный кабинет, если уже зарегистрированы.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Откройте App Store, найдите приложение «Марафон» и поставьте ему оценку.

4. Напишите короткий отзыв о приложении.

5. Сделайте скриншот опубликованного отзыва с оценкой.

6. Найдите пост с акцией в Telegram-канале букмекера.

7. Оставьте комментарий под постом, прикрепив скриншот отзыва и указав номер своего игрового счета.

Все участники, выполнившие условия до 31 июля включительно, гарантированно получат фрибет 500 рублей. Содержание отзыва и оценка значения не имеют — важно, чтобы скриншот был корректным, а номер игрового счета указан точно.

Как отыграть бонус Марафона на 500 рублей в рамках акции Фрибет за оценку

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После получения фрибета у игрока будет 7 дней на его использование. Бонус доступен для одиночной ставки на любое спортивное событие. Обратите внимание, что максимальный коэффициент для пари — 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона

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Основные параметры акции вы найдете в таблице.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.07.2025 (23:59 МСК)

Начисление бонусов начнется после завершения акции. Фрибеты будут выданы по итогам проверки.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Фрибет 500 ₽ получит каждый участник акции➖ Для участия потребуется доступ к App Store
➕ Бонус без депозита 

Заключение

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Чтобы получить фрибет, достаточно просто поделиться мнением. Эта акция — редкий шанс легко и быстро пополнить баланс. Не упустите возможность превратить несколько написанных слов в реальные 500 рублей на ставку.

Валентин Васильев

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