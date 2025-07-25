Фрибет за оценку от БК Марафон: бонус 500 рублей за отзыв в AppStore

Выполните несколько несложных шагов:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» или войдите в личный кабинет, если уже зарегистрированы.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Откройте App Store, найдите приложение «Марафон» и поставьте ему оценку.

4. Напишите короткий отзыв о приложении.

5. Сделайте скриншот опубликованного отзыва с оценкой.

6. Найдите пост с акцией в Telegram-канале букмекера.

7. Оставьте комментарий под постом, прикрепив скриншот отзыва и указав номер своего игрового счета.

Все участники, выполнившие условия до 31 июля включительно, гарантированно получат фрибет 500 рублей. Содержание отзыва и оценка значения не имеют — важно, чтобы скриншот был корректным, а номер игрового счета указан точно.