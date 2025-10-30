Конкурс от Luxury Girl и PARI: 1000 рублей фрибетом за комментарий и подписку на Telegram-канал

Участнику конкурса следует:

1. Зарегистрироваться в БК PARI.

2. Подписаться на Telegram-канал букмекерской конторы.

3. Прокомментировать запись .

В комментарии можно написать, согласны вы с текущими прогнозами или предложить свои варианты. Luxury Girl дает исходы 3 матчей. Если хоть 1 из них не сработает, Полина разыграет фрибеты среди игроков, прокомментировавших запись. Редактировать посты нельзя.

По итогам конкурса определится один призер. Его установят с помощью программы-рандомизатора.

Имя победителя напишут последним комментарием в чате. Для получения приза игроку следует прислать номер счета.