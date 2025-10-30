Конкурс от Luxury Girl и PARI: 1000 рублей фрибетом за комментарий и подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Амбассадор букмекерской конторы «Пари» Luxury Girl запустила новый конкурс в Telegram и раздает по 1000 рублей фрибетами. Акция запустится, если Полина не угадает хоть 1 из 3 выданных ею прогнозов. Иначе игроки не получат никаких подарков.
Участнику конкурса следует:
1. Зарегистрироваться в БК PARI.
2. Подписаться на Telegram-канал букмекерской конторы.
3. Прокомментировать запись.
В комментарии можно написать, согласны вы с текущими прогнозами или предложить свои варианты. Luxury Girl дает исходы 3 матчей. Если хоть 1 из них не сработает, Полина разыграет фрибеты среди игроков, прокомментировавших запись. Редактировать посты нельзя.
По итогам конкурса определится один призер. Его установят с помощью программы-рандомизатора.
Имя победителя напишут последним комментарием в чате. Для получения приза игроку следует прислать номер счета.
Правила акции не регламентируют условия отыгрыша. Однако часто букмекерская контора разрешает применить фрибеты в течение 5 суток. Неиспользованные бонусы сгорают без возможности восстановления. Ставить разрешается ординаром или экспрессом без ограничений по минимальным коэффициентам.
Рассмотрим подробности промоакции внимательнее.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
01.11.2025 (23:59 МСК)
Результаты конкурса опубликуют после окончания последнего матча.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В конкурсе можно участвовать без вложений
|➖ Подарок достанется 1 игроку
|➕ Простые правила
|➕ Удобный отыгрыш
Представленная акция получила максимально простые правила. Для участия вам достаточно прокомментировать запись и дождаться результатов. Победа в конкурсе полностью зависит от удачи беттора. Повлиять на итоги розыгрыша никак не получится.