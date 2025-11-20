БК PARI: фрибет 454 рубля за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В официальном Telegram PARI появился конкурс с шансами выиграть для каждого активного участника. Организатор подготовил 50 бесплатных ставок по 454 рубля и раздаст их среди тех, кто подпишется, поставит реакцию и нажмет кнопку активации.
Процедура участия требует точного соблюдения инструкции:
1. Используйте действующий аккаунт PARI или заведите новый.
2. Подписывайтесь на официальный телеграм-канал букмекера.
3. Оставьте реакцию 🏅 под публикацией с розыгрышем.
4. Тапните «ХОЧУ» и следите за итогами конкурса.
Результаты огласят 25 ноября в 18:00 МСК. Победителей будет ровно 50, всем им начислят фрибеты по 454 рубля.
С момента начисления у клиента есть 7 суток, чтобы применить фрибет. Можно выбирать любые рынки и коэффициенты, используя как одиночные пари, так и экспрессы.
Стоит заранее изучить основные нюансы предложения.
Максимальный размер бонуса
454 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.11.2025 (17:59 МСК)
Дополнительно PARI разыгрывает среди клиентов редкую классическую майку миланского «Интера» и фрибет номиналом 1000 рублей. Чтобы претендовать на призы, достаточно подписаться на канал.
Плюсы
Минусы
|➕ Чтобы попасть в розыгрыш, не нужно делать ставки или вносить депозит
|➖ Без аккаунта в Telegram участвовать нельзя
|➕ Игрок сам выбирает коэффициент, линию и формат ставки по фрибету
Еженедельно платформа PARI стимулирует пользователей и разыгрывает свежую порцию фрибетов. Несмотря на то, что рекорд не был побит, сумма призов все равно впечатляет.