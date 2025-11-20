Ведомости
БК PARI: фрибет 454 рубля за подписку на Telegram-канал

В официальном Telegram PARI появился конкурс с шансами выиграть для каждого активного участника. Организатор подготовил 50 бесплатных ставок по 454 рубля и раздаст их среди тех, кто подпишется, поставит реакцию и нажмет кнопку активации. 

Как получить бонус PARI на 454 рубля за подписку

Процедура участия требует точного соблюдения инструкции:

1. Используйте действующий аккаунт PARI или заведите новый.

2. Подписывайтесь на официальный телеграм-канал букмекера.

3. Оставьте реакцию 🏅 под публикацией с розыгрышем.

4. Тапните «ХОЧУ» и следите за итогами конкурса.

Результаты огласят 25 ноября в 18:00 МСК. Победителей будет ровно 50, всем им начислят фрибеты по 454 рубля.

Как отыграть бонус 454 рубля от БК PARI за участие в телеграм-конкурсе

С момента начисления у клиента есть 7 суток, чтобы применить фрибет. Можно выбирать любые рынки и коэффициенты, используя как одиночные пари, так и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса 454 рубля от PARI

Стоит заранее изучить основные нюансы предложения.

Максимальный размер бонуса

454 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.11.2025 (17:59 МСК)

Дополнительно PARI разыгрывает среди клиентов редкую классическую майку миланского «Интера» и фрибет номиналом 1000 рублей. Чтобы претендовать на призы, достаточно подписаться на канал.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Чтобы попасть в розыгрыш, не нужно делать ставки или вносить депозит➖ Без аккаунта в Telegram участвовать нельзя
➕ Игрок сам выбирает коэффициент, линию и формат ставки по фрибету 

Заключение

Еженедельно платформа PARI стимулирует пользователей и разыгрывает свежую порцию фрибетов. Несмотря на то, что рекорд не был побит, сумма призов все равно впечатляет.

Валентин Васильев

