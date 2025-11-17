БК PARI: фрибеты до 1000 рублей и футболка Интера за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
БК PARI проводит конкурс для поклонников миланского «Интернационале». В качестве главного приза разыгрывается историческая игровая майка сезона 2009/10, в которой команда Жозе Моуринью выиграла 3 крупных трофея. Также победителям достанется фрибет на 1000 рублей.
Для получения приза необходимо:
1. Создать аккаунт в PARI или войти в существующий.
2. Оформить подписку на Telegram-канал UNTD.
3. Подписаться на официальный Telegram-канал PARI.
4. В посте конкурса нажать кнопку «Участвую».
Победителей будет 3. Призы вручат 24 ноября в 12:00 МСК. Каждому счастливчику достанется игровая майка «Интера» образца 2010 года и фрибет на 1000 рублей.
Футболку можно забрать сразу. БК сообщит правила отыгрыша фрибета после завершения розыгрыша. Как правило, он действует неделю для ординаров и экспрессов с любым коэффициентом.
Все важные положения промоакции отражены в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (12:00 МСК)
Отправка футболок возможна только по территории РФ.
Плюсы
Минусы
|➕ Редкое ретроджерси «Интера» и фрибет для победителей
|➖ Количество призов ограничено тремя
|➕ Счастливчиков автоматически определяет бот, что исключает субъективность
Легендарная футболка «Интернационале» в традиционных сине-черных цветах будет отличным подарком для подписчиков. Фрибет 1000 рублей приятно дополняет призовой набор. Конкурс заслуживает участия.