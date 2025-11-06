БК PARI: фрибеты на 222 рубля за подписку на Telegram-канал TNNS

Партнерский проект
Букмекер PARI вновь радует аудиторию в Telegram-канале TNNS розыгрышем. На кону фрибеты по 222 рубля. Призы получают подписчики, выполнившие простые условия. Размер еженедельного бонуса зависит от общего количества реакций под постом.
Чтобы получить шанс на фрибет, нужно следовать перечисленным правилам:
1. Создать учетную запись в PARI или авторизоваться, если профиль уже существует.
2. Присоединиться к Telegram-каналу TNNS.
3. Поставить под постом реакцию в виде огонька.
4. Нажать кнопку участия, чтобы попасть в список претендентов.
За прошедшие 7 суток пост набрал 6661 взаимодействия. По формуле розыгрыша они превращаются в 2220 фрибетов. Призы поделят 10 участников, каждый из них получит по 222 рубля. Финальный список обладателей бонусов объявят 11 ноября в 19:00 МСК.
На использование бонуса отводится 7 дней. Игроку не ограничивают выбор: можно ставить на разные рынки и брать любые коэффициенты. Беттор волен собрать экспресс либо сделать ставку ординаром.
Разобраться в деталях поможет таблица ниже.
Максимальный размер бонуса
222 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.11.2025 (18:59 МСК)
В это же время букмекер PARI запустил завершающий этап «Чемпионской гонки». Ставки на матчи финалов WTA и ATP дают возможность участникам получить солидные фрибеты.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать ставки или вносить депозит, достаточно проявить активность в Telegram
|➖ Небольшое количество победителей
|➕ Размер призов зависит исключительно от активности подписчиков
Telegram-канал TNNS снова пришел к подписчикам с призами. Это одна из самых легких и привычных механик, которая полюбилась аудитории. Размер разыгрываемых фрибетов определяется активностью участников под постами.