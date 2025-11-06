БК PARI: фрибеты на 222 рубля за подписку на Telegram-канал TNNS

Чтобы получить шанс на фрибет, нужно следовать перечисленным правилам:

1. Создать учетную запись в PARI или авторизоваться, если профиль уже существует.

2. Присоединиться к Telegram-каналу TNNS.

3. Поставить под постом реакцию в виде огонька.

4. Нажать кнопку участия, чтобы попасть в список претендентов.

За прошедшие 7 суток пост набрал 6661 взаимодействия. По формуле розыгрыша они превращаются в 2220 фрибетов. Призы поделят 10 участников, каждый из них получит по 222 рубля. Финальный список обладателей бонусов объявят 11 ноября в 19:00 МСК.