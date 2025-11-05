Турнир Чемпионская гонка от PARI: до 150 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
«Чемпионская гонка» — соревнования от БК PARI, где для победы нужно ставить на матчи итогового чемпионата ATP и WTA. Между бетторами распределят призовой фонд на 2 000 000 рублей в формате фрибетов. В реальном времени оператор установит победителей. Бонусы достанутся игрокам из топ-200.
Для участия в соревновании пользователю придется пройти 3 шага:
1. Сделать профиль в БК.
2. Согласиться с участием в «Чемпионской гонке».
3. Делать ставки.
БК засчитывает пари на матчи итогового чемпионата ATP и WTA от 100 рублей с кэфом от 1.30. Количество турнирных баллов равно произведению кэфа на сумму ставки. Например, если игрок поставит 1000 рублей на коэффициент 2.00, он получит 2000 очков. Учитываются победы и поражения. Возвраты и пари на полученные ранее фрибеты не попадают в общий зачет.
Размер выданного фрибета определяется местом беттора в турнирной таблице. Контора наградит 200 лучших участников.
Место
Номинал фрибета
1
150 000 ₽
2
100 000 ₽
3
75 000 ₽
4
50 000 ₽
5
25 000 ₽
6-10
20 000 ₽
11-50
15 000 ₽
51-100
10 000 ₽
101-150
5000 ₽
151-200
3000 ₽
Выигранный фрибет работает 5 суток с начисления. Его удастся применить на ставках (ординар, экспресс) с коэффициентом до 3.00. Размещение пари производится одним купоном. Делить полученный фрибет дополнительно нельзя.
Все ограничения и лимиты использования бонуса сведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Учитывается размер ставки и коэффициент
|➖ Награждают игроков из топ-200
|➕ Большой призовой фонд
|➕ Лояльные условия отыгрыша фрибета
Букмекерская контора защитила участников турнира от «ставочного спама». Букмекер ограничил максимальный коэффициент квалификационного пари. Поставить на ординар или экспресс с кэфом более 50.00 никто не запрещает, но такая ставка не учитывается в «Чемпионской гонке». Это делает соревнования более справедливым, ведь никто не сможет собирать ставки с кэфом за 1000, ставить на них по 100 рублей и быстрее всех продвигаться в таблице лидеров.