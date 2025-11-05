Ведомости
Турнир Чемпионская гонка от PARI: до 150 000 рублей за ставки на теннис

Турнир по ставкам на теннис с внушительным призовым фондом

«Чемпионская гонка» — соревнования от БК PARI, где для победы нужно ставить на матчи итогового чемпионата ATP и WTA. Между бетторами распределят призовой фонд на 2 000 000 рублей в формате фрибетов. В реальном времени оператор установит победителей. Бонусы достанутся игрокам из топ-200.

Как получить фрибет в турнире Чемпионская гонка от PARI до 150 000 рублей

Для участия в соревновании пользователю придется пройти 3 шага:

1. Сделать профиль в БК.

2. Согласиться с участием в «Чемпионской гонке».

3. Делать ставки.

БК засчитывает пари на матчи итогового чемпионата ATP и WTA от 100 рублей с кэфом от 1.30. Количество турнирных баллов равно произведению кэфа на сумму ставки. Например, если игрок поставит 1000 рублей на коэффициент 2.00, он получит 2000 очков. Учитываются победы и поражения. Возвраты и пари на полученные ранее фрибеты не попадают в общий зачет.

Размер выданного фрибета определяется местом беттора в турнирной таблице. Контора наградит 200 лучших участников.

Место

Номинал фрибета

1

150 000 ₽

2

100 000 ₽

3

75 000 ₽

4

50 000 ₽

5

25 000 ₽

6-10

20 000 ₽

11-50

15 000 ₽

51-100

10 000 ₽

101-150

5000 ₽

151-200

3000 ₽

Как отыграть фрибет за турнир Чемпионская гонка в PARI до 150 000 ₽

Выигранный фрибет работает 5 суток с начисления. Его удастся применить на ставках (ординар, экспресс) с коэффициентом до 3.00. Размещение пари производится одним купоном. Делить полученный фрибет дополнительно нельзя. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Все ограничения и лимиты использования бонуса сведены в таблице. 

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

16.11.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Учитывается размер ставки и коэффициент➖ Награждают игроков из топ-200
➕ Большой призовой фонд  
➕ Лояльные условия отыгрыша фрибета 

Заключение

Букмекерская контора защитила участников турнира от «ставочного спама». Букмекер ограничил максимальный коэффициент квалификационного пари. Поставить на ординар или экспресс с кэфом более 50.00 никто не запрещает, но такая ставка не учитывается в «Чемпионской гонке». Это делает соревнования более справедливым, ведь никто не сможет собирать ставки с кэфом за 1000, ставить на них по 100 рублей и быстрее всех продвигаться в таблице лидеров. 

Валентин Васильев

