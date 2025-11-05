Турнир Чемпионская гонка от PARI: до 150 000 рублей за ставки на теннис

Букмекерская контора защитила участников турнира от «ставочного спама». Букмекер ограничил максимальный коэффициент квалификационного пари. Поставить на ординар или экспресс с кэфом более 50.00 никто не запрещает, но такая ставка не учитывается в «Чемпионской гонке». Это делает соревнования более справедливым, ведь никто не сможет собирать ставки с кэфом за 1000, ставить на них по 100 рублей и быстрее всех продвигаться в таблице лидеров.