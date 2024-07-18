ПАРИБОКСЫ от PARI: бонус до 100 000 рублей в неделю

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Букмекерская контора PARI запустила рекламную кампанию «PARI окружает игрой на Евро», приуроченную к старту чемпионата Европы по футболу. В центре кампании – новая масштабная акция с розыгрышем фрибетов на сумму до 100 000 рублей, обнаружить которые можно будет в ПАРИБОКСАХ ― специальных цифровых коробках с подарками внутри.
Чтобы воспользоваться предложением букмекера, достаточно трех несложных шагов:
В начале каждой календарной недели в период действия акции игроки смогут забрать ПАРИБОКСЫ в одном из пяти уровней в зависимости от оборота заключенных пари. За счет активности по обороту будет определяться уровень ПАРИБОКСА, который достанется игроку. Чем больше сумма рассчитанных ставок участника, тем выше уровень ПАРИБОКСА.
В качестве ориентира на странице акции будет отображаться размер оборота, который игрок делает в течение семи дней, и таймер с обратным отсчетом. Часы будут показывать остаток времени, по истечении которого игрок сможет забрать ПАРИБОКС достигнутого уровня. С началом новой недели показатели будут обнуляться, и тогда начнется очередная гонка за ПАРИБОКСОМ.
+ Прозрачные условия акции.
+ Размер бонуса определяет сам беттор.
- По результатам недели ПАРИБОКС обнуляется.
Акция PARI подойдет активным бетторам, играющим стабильно, а не от случая к случаю. Участие в ней не требует от игрока никаких дополнительных действий. Акция с ПАРИБОКСАМИ будет действовать не только в рамках Евро-2024, но и на других спортивных событиях, включая Уимблдон (Открытый чемпионат Англии по теннису) и турнир Riyadh Masters по Dota 2. Акция продлится с 10 июня по 28 июля и будет доступна как новым, так и уже зарегистрированным клиентам PARI.
Партнерский проект