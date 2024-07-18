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18 июля 12:30ГлавнаяБонусы
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ПАРИБОКСЫ от PARI: бонус до 100 000 рублей в неделю

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Чем круче ПАРИБОКС, тем выше фрибеты
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI  запустила рекламную кампанию «PARI окружает игрой на Евро», приуроченную к старту чемпионата Европы по футболу. В центре кампании – новая масштабная акция с розыгрышем фрибетов на сумму до 100 000 рублей, обнаружить которые можно будет в ПАРИБОКСАХ ― специальных цифровых коробках с подарками внутри. 

Как получить бонус?

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Чтобы воспользоваться предложением букмекера, достаточно трех несложных шагов:

  1. Нажать на зеленую кнопку “Получить бонус” вверху или внизу этой страницы.
  2. Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте PARI.
  3. Заключать пари с коэффициентом от 1.30 на любой спорт на сайте и в приложении PARI для увеличения суммы недельного оборота.
     

В начале каждой календарной недели в период действия акции игроки смогут забрать ПАРИБОКСЫ в одном из пяти уровней в зависимости от оборота заключенных пари. За счет активности по обороту будет определяться уровень ПАРИБОКСА, который достанется игроку. Чем больше сумма рассчитанных ставок участника, тем выше уровень ПАРИБОКСА.

В качестве ориентира на странице акции будет отображаться размер оборота, который игрок делает в течение семи дней, и таймер с обратным отсчетом. Часы будут показывать остаток времени, по истечении которого игрок сможет забрать ПАРИБОКС достигнутого уровня. С началом новой недели показатели будут обнуляться, и тогда начнется очередная гонка за ПАРИБОКСОМ.

Плюсы и минусы

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+ Прозрачные условия акции.
+ Размер бонуса определяет сам беттор.
 

- По результатам недели ПАРИБОКС обнуляется.
 

Заключение

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Акция PARI подойдет активным бетторам, играющим стабильно, а не от случая к случаю. Участие в ней не требует от игрока никаких дополнительных действий. Акция с ПАРИБОКСАМИ будет действовать не только в рамках Евро-2024, но и на других спортивных событиях, включая Уимблдон (Открытый чемпионат Англии по теннису) и турнир Riyadh Masters по Dota 2. Акция продлится с 10 июня по 28 июля и будет доступна как новым, так и уже зарегистрированным клиентам PARI.

Обзор букмекерской конторы PARI

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