ПАРИБОКСЫ от PARI: бонус до 100 000 рублей в неделю

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В начале каждой календарной недели в период действия акции игроки смогут забрать ПАРИБОКСЫ в одном из пяти уровней в зависимости от оборота заключенных пари. За счет активности по обороту будет определяться уровень ПАРИБОКСА, который достанется игроку. Чем больше сумма рассчитанных ставок участника, тем выше уровень ПАРИБОКСА.

В качестве ориентира на странице акции будет отображаться размер оборота, который игрок делает в течение семи дней, и таймер с обратным отсчетом. Часы будут показывать остаток времени, по истечении которого игрок сможет забрать ПАРИБОКС достигнутого уровня. С началом новой недели показатели будут обнуляться, и тогда начнется очередная гонка за ПАРИБОКСОМ.