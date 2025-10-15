Турнир BetRace CAC 2025 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на CS2

К ивенту Asia Championship по CS2 Wiline запускает новый турнир CAC 2025. Оператор сформировал призовой фонд в 1 000 000 рублей фрибетами. Его разделят бетторы из топ-500. Лидер заберет 150 000.
Конкурсантам необходимо:
1. Зарегистрироваться в Winline.
2. Зайти в раздел BetRace.
3. Найти соревнование CAC2.
4. Подтвердить участие.
5. Заключать квалификационные пари на матчи Asia Championship с 13.10.2025 (10:00 МСК) по 20.10.2025 (10:00 МСК).
Минимальный коэффициент — 1.30. Минимальная сумма не регламентируется. Турнирная таблица учитывает объем поставленных игроком денег на ординары и экспрессы. Пари на фрибеты и выкупленные ставки не засчитываются.
После завершения соревнования букмекерская контора подсчитает результаты всех участников. Игроки из топ-500 получат призы.
Место
Номинал фрибета
1
150 000
2
120 000
3
90 000
4
75 000
5
60 000
6
50 000
7
30 000
8
20 000
9
10 000
10
5000
11-25
3500
26-50
2000
51-100
1000
101-250
750
251-500
500
Подходящие для турнира встречи находятся во вкладке «Матчи» на странице самого соревнования.
Букмекерская контора выдает фрибет на 30 суток. По истечении этого срока бонус сгорит, применить его не удастся. Для отыгрыша нужно заключить множественное или одиночное пари с кэфом не более 10.00.
Условия бонусного предложения сведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.10.2025 (10:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты распространяются среди 500 лучших бетторов
|➖ Учитываются пари исключительно на Asia Championship
|➕ Максимальный номинал — 150 000 рублей
|➕ Простые требования для отыгрыша
Winline сформировал отличное предложение для всех фанатов ставок и CS2. Asia Championship — престижный турнир, поэтому там будет представлено много топ-команд. Информации по ним достаточно, что значительно упрощает прогнозирование.