15 октября 8:14ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит
logo

Турнир BetRace CAC 2025 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на CS2

150000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Разбираетесь в CS2? В турнире Winline BetRace можно выиграть до 150 000

К ивенту Asia Championship по CS2 Wiline запускает новый турнир CAC 2025. Оператор сформировал призовой фонд в 1 000 000 рублей фрибетами. Его разделят бетторы из топ-500. Лидер заберет 150 000.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за ставки на CS2

Свернуть

Конкурсантам необходимо:

1. Зарегистрироваться в Winline.

2. Зайти в раздел BetRace.

3. Найти соревнование CAC2.

4. Подтвердить участие.

5. Заключать квалификационные пари на матчи Asia Championship с 13.10.2025 (10:00 МСК) по 20.10.2025 (10:00 МСК).

Минимальный коэффициент — 1.30. Минимальная сумма не регламентируется. Турнирная таблица учитывает объем поставленных игроком денег на ординары и экспрессы. Пари на фрибеты и выкупленные ставки не засчитываются. 

После завершения соревнования букмекерская контора подсчитает результаты всех участников. Игроки из топ-500 получат призы.

Место 

Номинал фрибета

1

150 000 

2

120 000

3

90 000

4

75 000

5

60 000

6

50 000

7

30 000

8

20 000

9

10 000

10

5000

11-25

3500

26-50

2000

51-100

1000

101-250

750

251-500

500

Подходящие для турнира встречи находятся во вкладке «Матчи» на странице самого соревнования. 

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за ставки на CS2

Свернуть

Букмекерская контора выдает фрибет на 30 суток. По истечении этого срока бонус сгорит, применить его не удастся. Для отыгрыша нужно заключить множественное или одиночное пари с кэфом не более 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Условия бонусного предложения сведены в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

20.10.2025 (10:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты распространяются среди 500 лучших бетторов➖ Учитываются пари исключительно на Asia Championship
➕ Максимальный номинал — 150 000 рублей 
➕ Простые требования для отыгрыша 

Заключение

Свернуть

Winline сформировал отличное предложение для всех фанатов ставок и CS2. Asia Championship — престижный турнир, поэтому там будет представлено много топ-команд. Информации по ним достаточно, что значительно упрощает прогнозирование. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

