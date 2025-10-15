Турнир BetRace CAC 2025 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на CS2

Конкурсантам необходимо:

1. Зарегистрироваться в Winline.

2. Зайти в раздел BetRace.

3. Найти соревнование CAC2.

4. Подтвердить участие.

5. Заключать квалификационные пари на матчи Asia Championship с 13.10.2025 (10:00 МСК) по 20.10.2025 (10:00 МСК).

Минимальный коэффициент — 1.30. Минимальная сумма не регламентируется. Турнирная таблица учитывает объем поставленных игроком денег на ординары и экспрессы. Пари на фрибеты и выкупленные ставки не засчитываются.

После завершения соревнования букмекерская контора подсчитает результаты всех участников. Игроки из топ-500 получат призы.

Место Номинал фрибета 1 150 000 2 120 000 3 90 000 4 75 000 5 60 000 6 50 000 7 30 000 8 20 000 9 10 000 10 5000 11-25 3500 26-50 2000 51-100 1000 101-250 750 251-500 500

Подходящие для турнира встречи находятся во вкладке «Матчи» на странице самого соревнования.