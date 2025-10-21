Ведомости
БК Winline: фрибеты до 2500 рублей и скины для CS2 за подписку на Telegram-канал

2500 ₽
Бонус
15 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получите эксклюзивные скины для CS2 и фрибеты!!!

БК Winline проводит розыгрыш среди своих подписчиков с 35 ценными подарками. В числе призов — скины для CS2 и фрибеты разного номинала. Чтобы участвовать, достаточно подписаться на WINLINE Insight Events, поставить лайк под постом и нажать кнопку «Участвую».

Как получить бонус Winline до 2500 рублей за участие в розыгрыше

Для получения шанса на приз потребуется пройти несколько простых действий:

1. Зарегистрироваться или войти в свой аккаунт на платформе «Винлайн».

2. Оформить подписку на WINLINE Insight Events.

3. Отметить пост лайком.

4. Кликнуть по кнопке «Участвую»

Розыгрыш призов состоится 6 ноября 2025 года. Подарки распределит рандомайзер.

Место

Приз

1

Сэр «Чёртов череп» Дэррил

2

AK-47 «Императрица» (MW)

3-4

UMP-45 «Первобытный саблезуб» (FN)

5-6

AWP «Неонуар» (FT)

7-8

P250 «Покойник» (FN)

9-10

M4A1-S «Ночной кошмар» (MW)

11-12

AK-47 «Ледяной уголь» (FN)

13-16

AK-47 «Легион Анубиса» (MW)

17-22

Glock-18 «Дух воды» (FT)

23-24

Фрибет 2500 ₽

25-28

Фрибет 1000 ₽

29-35

Фрибет 500 ₽

Как отыграть бонус до 2500 рублей за подписку на канал WINLINE Insight Events

Фрибет доступен для ординаров и экспрессов без ограничений по кэфу. Срок действия — 30 дней. В случае удачного исхода на баланс поступает только чистый выигрыш без возврата суммы фрибета. Все скины сразу переходят к победителям и не требуют каких-либо дополнительных условий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от Winline

Вся важная информация о розыгрыше изложена ниже.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

06.11.2025 (10:00 МСК)

Акция Lucky Box дарит клиентам «Винлайн» промокоды для популярных маркетплейсов и фирменный мерч клубов-партнеров.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Шанс выиграть редкие скины для CS2 и ценные фрибеты➖ Возможны технические задержки при начислении призов
➕ Без денежных вложений 

Заключение

Предложение привлекает любителей CS2 уникальными призами. Участвовать можно без внесения собственных средств и без обязательных ставок. Коллекция скинов впечатляет, а фрибеты помогут увеличить игровой баланс.

Валентин Васильев

