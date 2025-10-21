БК Winline: фрибеты до 2500 рублей и скины для CS2 за подписку на Telegram-канал

БК Winline проводит розыгрыш среди своих подписчиков с 35 ценными подарками. В числе призов — скины для CS2 и фрибеты разного номинала. Чтобы участвовать, достаточно подписаться на WINLINE Insight Events, поставить лайк под постом и нажать кнопку «Участвую».
Для получения шанса на приз потребуется пройти несколько простых действий:
1. Зарегистрироваться или войти в свой аккаунт на платформе «Винлайн».
2. Оформить подписку на WINLINE Insight Events.
3. Отметить пост лайком.
4. Кликнуть по кнопке «Участвую»
Розыгрыш призов состоится 6 ноября 2025 года. Подарки распределит рандомайзер.
Место
Приз
1
Сэр «Чёртов череп» Дэррил
2
AK-47 «Императрица» (MW)
3-4
UMP-45 «Первобытный саблезуб» (FN)
5-6
AWP «Неонуар» (FT)
7-8
P250 «Покойник» (FN)
9-10
M4A1-S «Ночной кошмар» (MW)
11-12
AK-47 «Ледяной уголь» (FN)
13-16
AK-47 «Легион Анубиса» (MW)
17-22
Glock-18 «Дух воды» (FT)
23-24
Фрибет 2500 ₽
25-28
Фрибет 1000 ₽
29-35
Фрибет 500 ₽
Фрибет доступен для ординаров и экспрессов без ограничений по кэфу. Срок действия — 30 дней. В случае удачного исхода на баланс поступает только чистый выигрыш без возврата суммы фрибета. Все скины сразу переходят к победителям и не требуют каких-либо дополнительных условий.
Вся важная информация о розыгрыше изложена ниже.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.11.2025 (10:00 МСК)
Акция Lucky Box дарит клиентам «Винлайн» промокоды для популярных маркетплейсов и фирменный мерч клубов-партнеров.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс выиграть редкие скины для CS2 и ценные фрибеты
|➖ Возможны технические задержки при начислении призов
|➕ Без денежных вложений
Предложение привлекает любителей CS2 уникальными призами. Участвовать можно без внесения собственных средств и без обязательных ставок. Коллекция скинов впечатляет, а фрибеты помогут увеличить игровой баланс.