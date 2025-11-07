БК Winline: розыгрыш футболки португальского топ-клуба за ставку на Примейра-лигу

Для участия в розыгрыше потребуется соблюсти условия акции:

1. Зарегистрируйтесь в Winline с промокодом VKVIDEO и свяжите свой игровой аккаунт с ботом .

2. Если вы уже клиент, достаточно авторизоваться через бота.

3. Сделайте ставку от 500 рублей на матч португальской Примейры до 30 ноября с коэффициентом 1.30 и выше.

Всего будет 3 приза. Каждому победителю достанется по фирменной футболке португальских команд: «Бенфики», «Порту», «Спортинга». Розыгрыш проведут 1 декабря.