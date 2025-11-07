БК Winline: розыгрыш футболки португальского топ-клуба за ставку на Примейра-лигу

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline запустила конкурс для любителей португальского футбола. В рамках акции разыгрываются 3 фирменные футболки клубов Примейра-лиги. Участвовать могут новички и постоянные клиенты БК.
Для участия в розыгрыше потребуется соблюсти условия акции:
1. Зарегистрируйтесь в Winline с промокодом VKVIDEO и свяжите свой игровой аккаунт с ботом.
2. Если вы уже клиент, достаточно авторизоваться через бота.
3. Сделайте ставку от 500 рублей на матч португальской Примейры до 30 ноября с коэффициентом 1.30 и выше.
Всего будет 3 приза. Каждому победителю достанется по фирменной футболке португальских команд: «Бенфики», «Порту», «Спортинга». Розыгрыш проведут 1 декабря.
От игрока не требуют отыгрыша или каких-либо дополнительных условий. С победителем свяжется сотрудник БК и даст инструкции по получению подарка.
Ниже мы детально остановимся на всех условиях промо.
Максимальный размер бонуса
Футболка португальского клуба
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия участия — достаточно зарегистрироваться и сделать 1 ставку
|➖ Небольшое количество призов – всего 3 футболки
|➕ Шанс на выигрыш есть у каждого, независимо от размера пари
Чемпионат Португалии заслуженно считается одним из самых захватывающих в Европе. Фанаты «Спортинга», «Порту» и «Бенфики» есть по всему миру. Всего лишь за ставку 500 рублей победитель сможет получить футболку одного из этих клубов.