БК Winline: сертификаты на 10 000 рублей за ставку на теннис

Партнерский проект
Winline и Amatour запускают розыгрыш к «Кубку Winline 2025». На кону 63 сертификата по 10 000 рублей для покупок в tennis-shop. Принять участие сможет каждый пользователь БК.
В розыгрыше смогут принять участие все, кто выполнит обязательные требования:
1. Завести аккаунт в Winline с промокодом AMATOUR (только для новых клиентов).
2. Подключить свой профиль к промоботу.
3. Поставить в приложении БК на теннис ровно 2025 рублей. Может быть ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30.
Победителей акции назовут 15 октября. Их определят с помощью случайного выбора. Всего подготовлено 63 сертификата по 10 000 рублей для покупок в магазине tennis-shop.
Сертификат не требует отыгрыша. Его обладатель сразу получает возможность использовать сумму для покупок в магазине tennis-shop.
Таблица содержит всю необходимую информацию о розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
2025 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
15.10.2025 (15:00 МСК)
К участию в розыгрыше допускаются пользователи старше 18 лет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призы включают 63 сертификата на 10 000 рублей каждый
|➖ Необходимость совершить пари на теннис на сумму 2025 ₽
|➕ Не требуется отыгрыш, победитель может сразу потратить сумму
Акция будет особенно привлекательна для любителей тенниса. Победители получат сертификаты для покупок в tennis-shop. Количество призов велико, что увеличивает шансы на выигрыш.