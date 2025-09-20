Ведомости
20 сентября 7:35ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит

БК Winline: сертификаты на 10 000 рублей за ставку на теннис

10000 ₽
Бонус
24 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
2025 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Обновите свое снаряжение для тенниса с помощью сертификата!

Winline и Amatour запускают розыгрыш к «Кубку Winline 2025». На кону 63 сертификата по 10 000 рублей для покупок в tennis-shop. Принять участие сможет каждый пользователь БК.

Как получить сертификат Winline до 10 000 рублей за ставку на теннис

Свернуть

В розыгрыше смогут принять участие все, кто выполнит обязательные требования:

1. Завести аккаунт в Winline с промокодом AMATOUR (только для новых клиентов).

image not found

2. Подключить свой профиль к промоботу.

3. Поставить в приложении БК на теннис ровно 2025 рублей. Может быть ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30.

Победителей акции назовут 15 октября. Их определят с помощью случайного выбора. Всего подготовлено 63 сертификата по 10 000 рублей для покупок в магазине tennis-shop.

Как отыграть сертификат Winline до 10 000 рублей за пари на теннис

Свернуть

Сертификат не требует отыгрыша. Его обладатель сразу получает возможность использовать сумму для покупок в магазине tennis-shop.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Таблица содержит всю необходимую информацию о розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

2025 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

15.10.2025 (15:00 МСК)

К участию в розыгрыше допускаются пользователи старше 18 лет.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Призы включают 63 сертификата на 10 000 рублей каждый➖ Необходимость совершить пари на теннис на сумму 2025 ₽
➕ Не требуется отыгрыш, победитель может сразу потратить сумму 

Заключение

Свернуть

Акция будет особенно привлекательна для любителей тенниса. Победители получат сертификаты для покупок в tennis-shop. Количество призов велико, что увеличивает шансы на выигрыш.

Валентин Васильев

