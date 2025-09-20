БК Winline: сертификаты на 10 000 рублей за ставку на теннис

В розыгрыше смогут принять участие все, кто выполнит обязательные требования:

1. Завести аккаунт в Winline с промокодом AMATOUR (только для новых клиентов).

2. Подключить свой профиль к промоботу .

3. Поставить в приложении БК на теннис ровно 2025 рублей. Может быть ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30.

Победителей акции назовут 15 октября. Их определят с помощью случайного выбора. Всего подготовлено 63 сертификата по 10 000 рублей для покупок в магазине tennis-shop.