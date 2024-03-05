Футбол, Бавария — Лацио: где смотреть, прямая трансляция ЛЧ

Во вторник, 4 марта, определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА. В одной из встреч игрового дня немецкая «Бавария» примет итальянский «Лацио».

Матч состоится на домашнем стадионе мюнхенцев, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич.

Первая встреч команд в Риме завершилась победой хозяев со счетом 1:0 благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти. Красную карточку тогда получил защитник немецкого клуба Дайо Упамекано.

Игра будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также на кабельном «Матч! Футбол 2». Начало прямого эфира - 22:40 по московскому времени. Также игру будут транслировать некоторые букмекерские конторы.

Аналитики считают хозяев явными фаворитами встречи. В букмекерской компании PARI можно поставить на победу «Баварии» за 1,32. Ничья там же идет с коэффициентом 6,00, выигрыш «Лацио» - с 10,00.