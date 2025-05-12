Букмекерская компания БЕТСИТИ и Odds.ru запустили масштабную акцию с повышенными коэффициентами

Первой такой встречей станет финал Кубка Англии, в котором «Кристал Пэлас» на стадионе «Уэмбли» сыграет с «Манчестер Сити». На эту игру букмекер дает самую низкую маржу в мире на основные исходы (1Х2). Она составляет всего 1%. Также с повышенными коэффициентами идут основные фора и тотал. Соответственно, игрок получит максимально возможный коэффициент для ставки.

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Коэффициент на победу «Кристал Пэлас» равен 4.60, на ничью можно поставить за 4.10, а за победу команды Пепа Гвардиолы дают 1.82. Встреча начнется в субботу 17 мая, в 19:30 по московскому времени.

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