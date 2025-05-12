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15 мая 10:54ГлавнаяНовости

Букмекерская компания БЕТСИТИ и Odds.ru запустили масштабную акцию с повышенными коэффициентами

Игроки получат максимально возможный коэффициент для ставки
Валентин Васильев
Юрий Нестеров и Арам Погосян объявляют о старте эксклюзивной акции.
Юрий Нестеров и Арам Погосян объявляют о старте эксклюзивной акции.

Первой такой встречей станет финал Кубка Англии, в котором «Кристал Пэлас» на стадионе «Уэмбли» сыграет с «Манчестер Сити». На эту игру букмекер дает самую низкую маржу в мире на основные исходы (1Х2). Она составляет всего 1%. Также с повышенными коэффициентами идут основные фора и тотал.  Соответственно, игрок получит максимально возможный коэффициент для ставки. 

«БЕТСИТИ продолжает задавать высокие стандарты на рынке. Мы очень гордимся тем, что наши коэффициенты уже четвертый год подряд признали лучшими в отрасли! И теперь в партнерстве с Odds.ru мы идем еще дальше и попробуем дать самые высокие кэфы в мире на топовые события. У нас большие планы на дальнейшее сотрудничество, которое, несомненно, порадует клиентов максимально выгодными условиями», - сказал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

«Odds.ru - ведущий сервис сравнения коэффициентов в Рунете. Мы рады анонсировать сотрудничество с букмекерской компанией БЕТСИТИ и подарить игрокам возможность ставить на матчи с наибольшей для себя выгодой», - отметил генеральный директор Odds.ru Арам Погосян.

Коэффициент на победу «Кристал Пэлас» равен 4.60, на ничью можно поставить за 4.10, а за победу команды Пепа Гвардиолы дают 1.82. Встреча начнется в субботу 17 мая, в 19:30 по московскому времени.

При ставке на этот матч новичков ждет приятный бонус. БЕТСИТИ дает гарантированный фрибет 2 000 рублей за первую ставку.

БЕТСИТИ - одна из самых опытных букмекерских компаний на рынке с 22-летней историей, многократный победитель российских и международных премий. В 2025 году БЕТСИТИ получил две премии РБ - «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты».

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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