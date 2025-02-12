Клиент PARI поставил 595 000 рублей на матч «Селтика» с «Баварией» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

12 февраля в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Селтик» примет «Баварию». Встреча шотландского и немецкого топ-клубов состоится на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры считают явным фаворитом мюнхенский клуб. Сделать ставку на победу «Баварии» можно по коэффициенту 1.40, что соответствует примерно 70% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 5.40 (около 17%), а триумф «Селтика» оценивается котировкой 7.60 (приблизительно 13%).

По оценкам аналитиков PARI, у «Баварии» значительно больше шансов на победу по итогам двухматчевого противостояния. Выходу немцев в 1/8 финала соответствует коэффициент 1.09 (примерно 90% вероятности). Котировки на проход «Селтика» в следующую стадию составляют 7.90 (приблизительно 10%).

Клиенты PARI уверены в победе «Баварии» в сегодняшней игре и по итогам всего противостояния. На победу «Баварии» приходится 99% от общего оборота ставок на исход матча в Глазго и почти 100% от всего оборота ставок на исход противостояния.



Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Брендана Роджерса и Венсана Компани. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.45. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.80. Вероятность обмена голами котируется за 1.65. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.20. Самый ожидаемый счет матча — 2:0 в пользу «Баварии» за 8.50 или 2:1 за 9.00.

Клиентам PARI доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. Самый вероятный автор гола в матче на «Селтик Парке» — нападающий «Баварии» Харри Кейн (1.65). Следом идут его партнеры по атаке Джамал Мусиала (2.75) и Серж Гнабри (3.00).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на то, что «Бавария» выиграет и подаст не менее семи угловых, по коэффициенту 2.42. Общий коэффициент экспресса — 5.81. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI превысит 2 800 000 рублей.

«Бавария» — шестикратный победитель Лиги чемпионов, «Селтик» выигрывал турнир в 1967 году. В нынешнем сезоне обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах. На общем этапе Лиги чемпионов «Бавария» заняла 12 место, а «Селтик» — 21-е. В главном еврокубке сегодняшние соперники пересекались четырежды: в 2003 и 2017 годах. Итоги тех встреч — три победы «Баварии», а также ничья при разнице мячей 7:2 в пользу немцев.

Главным фаворитом Лиги чемпионов 2024/25 считается «Ливерпуль», выигравший семь из восьми матчей на общем этапе и пробившийся напрямую в 1/8 финала. Ставки на триумф англичан принимаются за 5.50. По оценкам аналитиков PARI, «Бавария», на поле которой пройдет финал турнира — пятый по шансам претендент на победу (9.00). Шансы «Селтика» котируются ниже, чем большинства участников ЛЧ (200.00).