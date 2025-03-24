BetBoom становится официальным партнером игры «Что? Где? Когда?»

Признавая многолетнюю историю интеллектуального клуба, компания BetBoom интегрируется в эфир телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Это сотрудничество направлено на создание новых интерактивных возможностей для взаимодействия со зрителями через совместные проекты.

О значимости этого партнерства высказался Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom:

«Мы высоко ценим «Что? Где? Когда?» как уникальный пример контента, доказавшего свою ценность временем. Символ интеллекта, стратегического мышления и азарта. Для BetBoom это не просто партнёрство, а знаковое событие. Мы гордимся возможностью внести свой вклад и вместе развивать оригинальные форматы культовой игры в столь важный год, и верим, что это сотрудничество откроет нашим клиентам новые грани любимой игры».

Первый выпуск игры «Что? Где? Когда?» с новым спонсором BetBoom вы сможете увидеть на Первом канале и на сайте 30 марта в 23:05.

А информацию о ближайших активностях и мероприятиях в социальных сетях «Что? Где? Когда?» и BetBoom.

«Сотрудничество с BetBoom позволит привлечь новую, более молодую аудиторию, добавив в игру ещё больше азарта и динамики. Зрителей ждут сюрпризы», – поделился ведущий телеигры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк.

О BetBoom:

BetBoom – ведущая букмекерская компания России, работающая с 2011 года.

Компания предлагает ставки на спорт, киберспорт и уникальные события, объединяя инновационные технологии, прозрачность и экспертизу в области беттинга. BetBoom является официальным партнёром сборной России по футболу, московских футбольных клубов «Динамо» и «Локомотив», UFC Eurasia и официальных трансляций ATP, а в киберспорте компания поддерживает Team Spirit и BB Team.

О «Что? Где? Когда?»:

«Что? Где? Когда?» – легендарная советская и российская интеллектуальная

телевизионная игра, выходящая на телеэкране с 1975 года. В 2025 году программа отмечает 50-летие, сохраняя статус одной из самых популярных телевизионных и культурных традиций России.