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12 мая 9:23ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч Швеции с Финляндией на групповом этапе ЧМ-2025 по хоккею

Пока обе команды непобедимы на турнире
Валентин Васильев

12 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швеции. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи сборную Трех корон. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 1.62, что составляет 60% вероятности. Спрогнозировать победу финнов можно по коэффициенту 4.90 (или 20%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.85 (20%). Победа Швеции с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.35 (71%). Поставить на итоговый успех Финляндии можно за 3.30 (29%). 

Клиенты PARI верят в успех желто-синих. На победу сборной Швеции приходится около 97% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 2% сделано в пользу Суоми, еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 98% на 2% в пользу шведов. 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.19. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 13.00. Если шведы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.60

Предыдущая игра между Швецией и Финляндией в рамках Еврохоккейтура закончилась победой первых — 6:2. Аналитики PARI считают, что противостояние этих сборных на групповом этапе ЧМ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на сборную Швеции с форой (- 1) по котировке 1.75.

Сборные Финляндии и Швеции стартовали на чемпионате мира с двух побед. Финны обыграли Австрию (2:1) и Францию (4:3 в овертайме), а шведы справились со Словакией (5:0) и той же Австрией (4:2). 

Если хоккеисты сборной Швеции станут обладателями главного трофея чемпионата мира, сыграет ставка за 4.20. Шведы — вторые фавориты турнира после сборной Канады (2.35). Победа национальной команды Финляндии котируется за 15.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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