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15 февраля 17:05ГлавнаяНовости

Фонбет КХЛ: самое «сладкое» дерби страны пройдет в Уфе

На кону медовый бочонок!
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба БК FONBET
Источник: пресс-служба БК FONBET

16 февраля «Салават Юлаев» в рамках Фонбет КХЛ примет на домашнем льду «Локомотив» из Ярославля. 

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Напомним, первое Медовое побоище в Ярославле завершилось победой уфимского клуба в FONBET OVERTIME – 3:2. Решающую шайбу забросил Александр Хмелевский. 

В рамках ответного матча в фойе «Уфа-Арены» болельщики смогут сделать фото с трофеем дерби – бочонком башкирского меда, получить специальный мерч от FONBET, подготовленный к этому противостоянию и послушать диджея с тематическим сетом. 

На раскатку перед сладким дерби команды выйдут в специальной форме с изображением медовых сот. Также уфимцев и гостей города будет ждать талисман КХЛ – Крут!

Матч стартует в 14:30 по мск. Главный вопрос: кто же заберет драгоценный медовый бочонок?

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