Клиент PARI выиграл 4 500 000 рублей благодаря победам «Реала Сосьедад» и «Ференцвароша» в Лиге Европы

13 февраля в Лиге Европы прошли первые стыковые матчи, победители которых пройдут в 1\8 финала турнира. Один из клиентов букмекерской компании PARI смог выиграть больше четырех с половиной миллионов рублей по ставкам на встречи Лиги Европы.

Игрок поставил 450 000 рублей, собрав экспресс из матчей «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» и «Ференцварош» — «Виктория Пльзень». В первой встрече он выбрал победу гостей в первом тайме за 3.05, а во второй сделал аналогичную ставку на хозяев поля за 3.30. Суммарный коэффициент купона составил 10.07.

В матче в Венгрии игроки чешской команды нанесли 17 ударов по воротам соперника, однако единственный гол в игре забил полузащитник венгерского коллектива Мохаммад Абу Фани на 23-й минуте.

В другом матче «Реал Сосьедад» сильно уступал датскому клубу во владении мячом и количестве моментов, но, несмотря на это, баски вели в счете 2:0. На десятой минуте встречи полузащитник гостей Браис Мендес открыл счет с пенальти, а на 31-й минуте японец Такэфуса Кубо удвоил счет. «Мидтьюлланн» сумел ответить на 38-й минуте, однако в итоге отдал сопернику не только первый тайм, но и победу. Таким образом, все голы в этом поединке были забиты как раз в первом тайме.

Удачно спрогнозировав ход событий в двух матчах, автор экспресса получил выигрыш в размере 4 531 500 рублей. Чистая прибыль игрока составила 4 081 500 рублей.