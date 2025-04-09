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29 апреля 9:20ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Реал» возьмет реванш у «Олимпиакоса» в плей-офф Евролиги

Если первая половина завершится победой «Реала», сыграет ставка с коэффициентом 1.78
Валентин Васильев

29 апреля в третьем матче серии ¼ финала баскетбольной Евролиги мадридский «Реал» встретится с греческим «Олимпиакосом». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают предпочтение «Реалу». Поставить на победу хозяев можно за 1.72, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф «Олимпиакоса» котируется за 2.12 — это около 45%. 

Большинство клиентов PARI также считают, что мадридцы имеют больше шансов на победу. 76% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Реала».

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По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 161 очко, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 160.5 — котируется за 1.96

Если первая половина завершится победой «Реала», сыграет ставка с коэффициентом 1.78. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Олимпиакоса» в первые 20 минут матча оценивается в 2.23.

Первые два матча серии в рамках ¼ финала выиграл «Олимпиакос» (84:72 и 77:71). Мадридцы находятся в шаге от того, чтобы не попасть в финал четырёх. В последний раз они не вошли в топ-4 в сезоне 2020/2021. Поставить на выход «Реала» в ½ финала можно с коэффициентом 9.00.

Мадридский «Реал» по итогам регулярного сезона занял седьмое место, победив 20 раз и потерпев 14 поражений. Затем в первом матче раунда плей-ин проиграл «Парижу» (73:81), а в поединке за восьмой посев победил «Баварию» (93:71). «Олимпиакос», в свою очередь, вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги, выиграв групповой этап. На счету греков было 24 победы и десять поражений. В последние три сезона греческий клуб неизменно выходил в финал четырёх. Если эта тенденция сохранится, и «Олимпиакос» пройдет в ½ финала, сыграет ставка за 1.06.

Ставки на чемпионство «Олимпиакоса» принимаются по коэффициенту 2.70. Греческий клуб по-прежнему считается главным претендентом на трофей. Шансы «Реала» выиграть титул оценены коэффициентом 37.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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