Клиенты PARI: «Реал» возьмет реванш у «Олимпиакоса» в плей-офф Евролиги

29 апреля в третьем матче серии ¼ финала баскетбольной Евролиги мадридский «Реал» встретится с греческим «Олимпиакосом». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают предпочтение «Реалу». Поставить на победу хозяев можно за 1.72, что соответствует примерно 55% вероятности. Триумф «Олимпиакоса» котируется за 2.12 — это около 45%.

Большинство клиентов PARI также считают, что мадридцы имеют больше шансов на победу. 76% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Реала».

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 161 очко, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 160.5 — котируется за 1.96.

Если первая половина завершится победой «Реала», сыграет ставка с коэффициентом 1.78. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Олимпиакоса» в первые 20 минут матча оценивается в 2.23.

Первые два матча серии в рамках ¼ финала выиграл «Олимпиакос» (84:72 и 77:71). Мадридцы находятся в шаге от того, чтобы не попасть в финал четырёх. В последний раз они не вошли в топ-4 в сезоне 2020/2021. Поставить на выход «Реала» в ½ финала можно с коэффициентом 9.00.

Мадридский «Реал» по итогам регулярного сезона занял седьмое место, победив 20 раз и потерпев 14 поражений. Затем в первом матче раунда плей-ин проиграл «Парижу» (73:81), а в поединке за восьмой посев победил «Баварию» (93:71). «Олимпиакос», в свою очередь, вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги, выиграв групповой этап. На счету греков было 24 победы и десять поражений. В последние три сезона греческий клуб неизменно выходил в финал четырёх. Если эта тенденция сохранится, и «Олимпиакос» пройдет в ½ финала, сыграет ставка за 1.06.

Ставки на чемпионство «Олимпиакоса» принимаются по коэффициенту 2.70. Греческий клуб по-прежнему считается главным претендентом на трофей. Шансы «Реала» выиграть титул оценены коэффициентом 37.00.