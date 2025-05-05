Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
6 мая 9:15ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Трактора» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Динамо»

Котировки на победу челябинцев с учетом овертайма составляют 1.75
Валентин Васильев

6 мая в пятом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Динамо». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока счет в серии 3-1 в пользу уральцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы хозяев льда выше. На победу команды Бенуа Гру в основное время можно поставить за 2.37. Это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.90 (около 34%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.87 (приблизительно 25%).

Котировки на победу челябинцев с учетом овертайма составляют 1.75. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.12.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. Примерно 84% от общего объема ставок на исход основного времени матча сделано на триумф челябинцев. Около 12% приходится на гостей, еще приблизительно 4%  на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 93% на 7% в пользу «Трактора».

Получить до 25 000 рублей от PARI

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдут челябинцы, предлагают коэффициент 1.10, а шансы «Динамо» оценили в 7.30. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 3.40.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.25. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.67

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 243 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.21 и включил в него пари на то, что «Трактор» забросит как минимум две шайбы (индивидуальный тотал больше 1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.
«Трактор» выиграл оба матча на своем льду (4:3, 3:2), а затем победил и в Москве (3:2 ОТ). Москвичи оставили за собой четвертую встречу (3:1). Шансы челябинцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 3.50. Сделать ставку на то, что подопечные Алексея Кудашова переломят ход серии, а затем и станут чемпионами, можно за 24.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Аналитика
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Новости
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
Новости
Пользователь PARI поставил 300 000 рублей на Арину Соболенко в финале Madrid Open
Пользователь PARI поставил 300 000 рублей на Арину Соболенко в финале Madrid Open
Новости
Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» против «Салавата Юлаева» в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» против «Салавата Юлаева» в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Новости
Клиент PARI поставил более 4 000 000 рублей на «Трактор» против «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
Клиент PARI поставил более 4 000 000 рублей на «Трактор» против «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
Новости
«Бетис» обыграет «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций, считают в PARI
«Бетис» обыграет «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций, считают в PARI
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на «Челси» против «Юргордена» в полуфинале Лиги конференций
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на «Челси» против «Юргордена» в полуфинале Лиги конференций
Новости
Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу
Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу
Новости
PARI: «Тоттенхэм» — фаворит первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Буде-Глимт»
PARI: «Тоттенхэм» — фаворит первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Буде-Глимт»
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных