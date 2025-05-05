Клиенты PARI уверены в победе «Трактора» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Динамо»

6 мая в пятом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Динамо». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока счет в серии 3-1 в пользу уральцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы хозяев льда выше. На победу команды Бенуа Гру в основное время можно поставить за 2.37. Это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.90 (около 34%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.87 (приблизительно 25%).

Котировки на победу челябинцев с учетом овертайма составляют 1.75. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.12.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. Примерно 84% от общего объема ставок на исход основного времени матча сделано на триумф челябинцев. Около 12% приходится на гостей, еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 93% на 7% в пользу «Трактора».

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдут челябинцы, предлагают коэффициент 1.10, а шансы «Динамо» оценили в 7.30. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 3.40.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.25. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.67.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 243 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.21 и включил в него пари на то, что «Трактор» забросит как минимум две шайбы (индивидуальный тотал больше 1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.

«Трактор» выиграл оба матча на своем льду (4:3, 3:2), а затем победил и в Москве (3:2 ОТ). Москвичи оставили за собой четвертую встречу (3:1). Шансы челябинцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 3.50. Сделать ставку на то, что подопечные Алексея Кудашова переломят ход серии, а затем и станут чемпионами, можно за 24.00.