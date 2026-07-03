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ЧМ-2026



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БК БалтбетАкции
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БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи Канада-Марокко, Мексика-Англия, Парагвай-Франция

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Максимум выгоды!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за прогноз на игры ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей
  • Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Балтбет» вновь запускает серию розыгрышей на играх чемпионата мира. На этот раз участников ждут акции сразу в 3 соцсетях — ВКонтакте, Telegram и MAX. Общий призовой фонд каждого конкурса составляет 6000 рублей. Получить фрибет может любой клиент, который точно угадает событие матча.

Как получить фрибет за прогноз на игры ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей

Порядок участия во всех акциях одинаковый:

1. Зарегистрируйте игровой счёт в «Балтбете».

2. Подпишитесь на страницу букмекера в выбранной соцсети.

3. Найдите пост, посвященный акции, и отреагируйте на него.

4. Оставьте прогноз в комментариях, обязательно указав номер своего счета в БК.

Условия и матчи различаются в зависимости от площадки. Подробности собраны в таблице.

Социальная сеть

VK

MAX

Telegram

Матч

Мексика-Англия

Парагвай-Франция

Канада-Марокко, Бразилия-Норвегия

Что нужно угадать

Минуту первого гола

Минуту первой желтой карточки

Точный счет

Дедлайн

06.07.2026 (03:00 МСК)

05.07.2026 (00:00 МСК)

04.07.2026 (20:00 МСК)

В Telegram придется угадать результат сразу 2 встреч. В MAX награду получат только 3 самых быстрых участника, давших верный ответ.

В ВК и Telegram есть возможность увеличить сумму приза: для этого нужно оформить ставку от 300 рублей на конкурсный матч и приложить скриншот купона к комментарию с прогнозом. Итог самого пари на размер выигрыша не влияет.

Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей

После объявления победителей у них будет 30 дней на то, чтобы использовать фрибет, Поставить его можно на любое событие в линии «Балтбета». Если бонус не использован в отведенный срок, он сгорает.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet

Чтобы быстро пройтись по основным моментам промоакции, воспользуйтесь таблицей ниже.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

06.07.2026 (03:00 МСК)

Изменить прогноз после публикации нельзя.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Для каждой платформы предусмотрен отдельный конкурс➖ В Telegram нужно предсказать итог сразу 2 поединков, а не 1
➕ Простая механика участия — подписка, реакция и комментарий с прогнозом 

Заключение

«Балтбет» продолжает поддерживать интерес болельщиков к чемпионату мира серией конкурсов. Понятная механика участия дает возможность каждому игроку найти удобный формат и побороться за фрибет.

Валентин Васильев

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