БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи Канада-Марокко, Мексика-Англия, Парагвай-Франция

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Букмекерская контора «Балтбет» вновь запускает серию розыгрышей на играх чемпионата мира. На этот раз участников ждут акции сразу в 3 соцсетях — ВКонтакте, Telegram и MAX. Общий призовой фонд каждого конкурса составляет 6000 рублей. Получить фрибет может любой клиент, который точно угадает событие матча.
Порядок участия во всех акциях одинаковый:
1. Зарегистрируйте игровой счёт в «Балтбете».
2. Подпишитесь на страницу букмекера в выбранной соцсети.
3. Найдите пост, посвященный акции, и отреагируйте на него.
4. Оставьте прогноз в комментариях, обязательно указав номер своего счета в БК.
Условия и матчи различаются в зависимости от площадки. Подробности собраны в таблице.
В Telegram придется угадать результат сразу 2 встреч. В MAX награду получат только 3 самых быстрых участника, давших верный ответ.
В ВК и Telegram есть возможность увеличить сумму приза: для этого нужно оформить ставку от 300 рублей на конкурсный матч и приложить скриншот купона к комментарию с прогнозом. Итог самого пари на размер выигрыша не влияет.
После объявления победителей у них будет 30 дней на то, чтобы использовать фрибет, Поставить его можно на любое событие в линии «Балтбета». Если бонус не использован в отведенный срок, он сгорает.
Чтобы быстро пройтись по основным моментам промоакции, воспользуйтесь таблицей ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.07.2026 (03:00 МСК)
Изменить прогноз после публикации нельзя.
Плюсы
Минусы
|➕ Для каждой платформы предусмотрен отдельный конкурс
|➖ В Telegram нужно предсказать итог сразу 2 поединков, а не 1
|➕ Простая механика участия — подписка, реакция и комментарий с прогнозом
«Балтбет» продолжает поддерживать интерес болельщиков к чемпионату мира серией конкурсов. Понятная механика участия дает возможность каждому игроку найти удобный формат и побороться за фрибет.