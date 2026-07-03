БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи Канада-Марокко, Мексика-Англия, Парагвай-Франция

Порядок участия во всех акциях одинаковый:

1. Зарегистрируйте игровой счёт в «Балтбете».

2. Подпишитесь на страницу букмекера в выбранной соцсети.

3. Найдите пост, посвященный акции, и отреагируйте на него.

4. Оставьте прогноз в комментариях, обязательно указав номер своего счета в БК.

Условия и матчи различаются в зависимости от площадки. Подробности собраны в таблице.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Мексика-Англия Парагвай-Франция Канада-Марокко, Бразилия-Норвегия Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Точный счет Дедлайн 06.07.2026 (03:00 МСК) 05.07.2026 (00:00 МСК) 04.07.2026 (20:00 МСК)

В Telegram придется угадать результат сразу 2 встреч. В MAX награду получат только 3 самых быстрых участника, давших верный ответ.

В ВК и Telegram есть возможность увеличить сумму приза: для этого нужно оформить ставку от 300 рублей на конкурсный матч и приложить скриншот купона к комментарию с прогнозом. Итог самого пари на размер выигрыша не влияет.