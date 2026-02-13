БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за точный прогноз на встречу Наполи-Рома

Для активации участия необходимо соответствовать всем критериям:

1. Иметь активный счет в БК «Балтбет» или пройти регистрацию при отсутствии аккаунта.

2. Включить канал букмекера в список действующих подписок.

3. Отреагировать на пост с условиями розыгрыша.

4. Опубликовать комментарий с прогнозом минуты первого предупреждения в игре «Наполи»-«Рома».

В качестве награды предусмотрен фрибет на 2000 рублей. При количестве победителей свыше 3 сумма призового фонда 6000 рублей будет поделена между ними поровну.