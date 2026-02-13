БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за точный прогноз на встречу Наполи-Рома

Ведомости
Ваши догадки превращаются во фрибеты!

В Telegram-канале букмекерской компании «Балтбет» проходит промо для поклонников итальянского чемпионата. Участникам предлагают точно назвать минуту первой желтой карточки в матче Серии А между «Наполи» и «Ромой». Разыгрывается 6000 рублей.

Как получить бонус до 2000 рублей в БК Балтбет за верный прогноз на игру Наполи-Рома

Для активации участия необходимо соответствовать всем критериям:

1. Иметь активный счет в БК «Балтбет» или пройти регистрацию при отсутствии аккаунта.

2. Включить канал букмекера в список действующих подписок.

3. Отреагировать на пост с условиями розыгрыша.

4. Опубликовать комментарий с прогнозом минуты первого предупреждения в игре «Наполи»-«Рома».

В качестве награды предусмотрен фрибет на 2000 рублей. При количестве победителей свыше 3 сумма призового фонда 6000 рублей будет поделена между ними поровну.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за прогноз на матч Серии А

Бонус необходимо применить в течение 30 календарных дней, иначе он будет списан. Информация об условиях использования отображается при его подключении.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Остановимся на базовых условиях акции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (чтобы удвоить приз)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.02.2026 (22:45 МСК)

Если оформить пари минимум на 300 рублей, начисленный фрибет будет удвоен. К участию принимаются исключительно комментарии, которые не подвергались изменениям после публикации.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Промо без запутанных требований и лишних действий➖ Высокая конкуренция 
➕ Возможность выиграть фрибет без обязательного депозита 

Заключение

Еженедельная акция от Baltbet. Бетторам предлагается полагаться только на свою интуицию при прогнозе. В комментарии обязательно нужно указать действующий ID в БК, иначе начисление фрибета не произойдет.

https://t.me/rubaltbet/11370 

Валентин Васильев

