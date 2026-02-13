БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за точный прогноз на встречу Наполи-Рома

Партнерский проект
В Telegram-канале букмекерской компании «Балтбет» проходит промо для поклонников итальянского чемпионата. Участникам предлагают точно назвать минуту первой желтой карточки в матче Серии А между «Наполи» и «Ромой». Разыгрывается 6000 рублей.
Для активации участия необходимо соответствовать всем критериям:
1. Иметь активный счет в БК «Балтбет» или пройти регистрацию при отсутствии аккаунта.
2. Включить канал букмекера в список действующих подписок.
3. Отреагировать на пост с условиями розыгрыша.
4. Опубликовать комментарий с прогнозом минуты первого предупреждения в игре «Наполи»-«Рома».
В качестве награды предусмотрен фрибет на 2000 рублей. При количестве победителей свыше 3 сумма призового фонда 6000 рублей будет поделена между ними поровну.
Бонус необходимо применить в течение 30 календарных дней, иначе он будет списан. Информация об условиях использования отображается при его подключении.
Остановимся на базовых условиях акции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (22:45 МСК)
Если оформить пари минимум на 300 рублей, начисленный фрибет будет удвоен. К участию принимаются исключительно комментарии, которые не подвергались изменениям после публикации.
Плюсы
Минусы
|➕ Промо без запутанных требований и лишних действий
|➖ Высокая конкуренция
|➕ Возможность выиграть фрибет без обязательного депозита
Еженедельная акция от Baltbet. Бетторам предлагается полагаться только на свою интуицию при прогнозе. В комментарии обязательно нужно указать действующий ID в БК, иначе начисление фрибета не произойдет.