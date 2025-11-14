Хоккейный нон-стоп от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 выигрышных ординара в лайве

Во время проведения акции игроку необходимо выполнить несколько действий:

1. Создать аккаунт в Baltbet.

2. Подтвердить участие в промо.

3. В течение суток зафиксировать серию из 3 побед.

Учитываются ординары в лайве с кэфом от 1.40 и суммой пари от 150 рублей. Важно показать именно серию побед. Если беттор выиграет 2 раза, а потом проиграет, прогресс обнулится. Участвовать в конкурсном предложении можно один раз, вторичное использование акции недопустимо.