Хоккейный нон-стоп от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 выигрышных ординара в лайве

Партнерский проект
«Хоккейный нон-стоп» — свежее бонусное предложение от БК Baltbet. В рамках этой акции контора выдает игрокам фрибеты на сумму от 150 рублей. Участникам промо нужно ставить ординары в лайве и выигрывать.
Во время проведения акции игроку необходимо выполнить несколько действий:
1. Создать аккаунт в Baltbet.
2. Подтвердить участие в промо.
3. В течение суток зафиксировать серию из 3 побед.
Учитываются ординары в лайве с кэфом от 1.40 и суммой пари от 150 рублей. Важно показать именно серию побед. Если беттор выиграет 2 раза, а потом проиграет, прогресс обнулится. Участвовать в конкурсном предложении можно один раз, вторичное использование акции недопустимо.
Одно из главных достоинств бонусного предложения — срок действия фрибета. Он активен целый месяц. За это время его нужно успеть использовать для одиночного или множественного пари. Кэф — от 1.40.
Подробности бонусного предложения в табличке.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Небольшой кэф для лайв-ординаров
|➖ Требуется зафиксировать серийность
|➕ Букмекер не ограничивает лиги
Теоретически получить бонус можно в рамках одного матча. Однако игроку нужно подходить к прогнозам очень внимательно, ведь одна ошибка обнулит накопленный прогресс.