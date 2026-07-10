Победный счет от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за выигрышные пари на ЧМ-2026

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БК «Балтбет» открыла промоакцию «Победный счет». Активность приурочена к стадии плей-офф чемпионата мира 2026 года. Условие простое: выиграть 4 ставки на футбольные матчи, и букмекер начислит фрибет от 150 рублей.
Что нужно сделать для получения награды:
1. Зарегистрируйтесь на сайте «Балтбет» или авторизуйтесь в личном кабинете, если аккаунт уже есть.
2. Найдите баннер «Победного счета» и кликните кнопку присоединения к промо.
3. Сделайте 4 выигрышные ставки на футбольные события (подойдут как одиночные пари, так и экспрессы).
4. Проверьте, что сумма ставки не ниже 150 рублей, а коэффициент по каждому исходу — от 1.50.
На выполнение задания отводится 2 дня. Акция действует до 13 июля 2026 года.
После выполнения условий фрибет зачисляется на счет и остается активным 30 дней. Потратить его можно на ординары и экспрессы, включающие до 10 событий. Коэффициент каждого исхода в пари должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Ниже описаны основные требования и порядок использования фрибета.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.07.2026 (07:00 МСК)
Акционными считаются как одиночные ставки, так и экспрессы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Приемлемый коэффициент для ставок — от 1.50
|➖ Проигранные пари не идут в прогресс задания
|➕ Участие доступно любому клиенту БК
Матчи 1/4 чемпионата мира — хороший повод запустить промоакцию «Победный счет». У игроков появляется шанс собрать выигрышную серию из пари на футбольные встречи и получить за нее ощутимый подарок.