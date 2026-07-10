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Победный счет от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за выигрышные пари на ЧМ-2026

Обновлено:
от 150 рублей
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте успешную серию!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей за успешные ставки на футбол
  • Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по промо Победный счет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Балтбет» открыла промоакцию «Победный счет». Активность приурочена к стадии плей-офф чемпионата мира 2026 года. Условие простое: выиграть 4 ставки на футбольные матчи, и букмекер начислит фрибет от 150 рублей.

Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей за успешные ставки на футбол

Что нужно сделать для получения награды:

1. Зарегистрируйтесь на сайте «Балтбет» или авторизуйтесь в личном кабинете, если аккаунт уже есть.

2. Найдите баннер «Победного счета» и кликните кнопку присоединения к промо.

3. Сделайте 4 выигрышные ставки на футбольные события (подойдут как одиночные пари, так и экспрессы).

4. Проверьте, что сумма ставки не ниже 150 рублей, а коэффициент по каждому исходу — от 1.50.

На выполнение задания отводится 2 дня. Акция действует до 13 июля 2026 года.

Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по промо Победный счет

После выполнения условий фрибет зачисляется на счет и остается активным 30 дней. Потратить его можно на ординары и экспрессы, включающие до 10 событий. Коэффициент каждого исхода в пари должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Ниже описаны основные требования и порядок использования фрибета.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.07.2026 (07:00 МСК)

Акционными считаются как одиночные ставки, так и экспрессы.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Приемлемый коэффициент для ставок — от 1.50➖ Проигранные пари не идут в прогресс задания
➕ Участие доступно любому клиенту БК 

Заключение

Матчи 1/4 чемпионата мира — хороший повод запустить промоакцию «Победный счет». У игроков появляется шанс собрать выигрышную серию из пари на футбольные встречи и получить за нее ощутимый подарок.

Валентин Васильев

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