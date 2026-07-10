Победный счет от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за выигрышные пари на ЧМ-2026

Что нужно сделать для получения награды:

1. Зарегистрируйтесь на сайте «Балтбет» или авторизуйтесь в личном кабинете, если аккаунт уже есть.

2. Найдите баннер «Победного счета» и кликните кнопку присоединения к промо.

3. Сделайте 4 выигрышные ставки на футбольные события (подойдут как одиночные пари, так и экспрессы).

4. Проверьте, что сумма ставки не ниже 150 рублей, а коэффициент по каждому исходу — от 1.50.

На выполнение задания отводится 2 дня. Акция действует до 13 июля 2026 года.