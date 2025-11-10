Ведомости
Шайбу! Шайбу! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 6 ординаров на хоккейные матчи

100 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Каждое пари на хоккей приближает к бонусу!

С 10 по 13 ноября БК «Балтбет» дает шанс превратить любовь к хоккею в реальные бонусы. Заключайте 6 ординаров на матчи и фрибет от 100 рублей станет вашим. 

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет по акции Шайбу! Шайбу!

Игрокам требуется:

1. Зарегистрировать аккаунт на сайте БК.

2. Активировать участие в промоакции через личный кабинет.

3. Сделать 6 ставок на хоккейные события в течение 48 часов.

Каждое пари должно быть на сумму от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.80. Игроки с активной историей ставок в «Балтбете» могут рассчитывать на увеличенный размер бонуса.

Как отыграть фрибет от 100 рублей за одиночные ставки на хоккейные матчи в БК Балтбет

Фрибет предоставляется сроком на 1 месяц. По истечении данного периода бонус аннулируется, если не был использован. Ставки разрешено делать в формате ординаров и экспрессов. Принимаются коэффициенты от 1.40 до 10.00. В экспрессе может быть не более 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Все условия участия в акции приведены ниже.

Максимальный размер бонуса

100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.11.2025 (23:59 МСК)

После выполнения задания фрибет сразу появится в корзине.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Быстрый бонус — условия должны быть выполнены за 2 дня➖ Требуется 6 ставок по 100 рублей каждая
➕ Можно ставить на любые хоккейные матчи, включая популярные лиги 

Заключение

Размер бонуса у «Балтбета» традиционно остается скромным. Для получения фрибета нужно сделать ставок на сумму, в 6 раз превышающую его номинал. Коэффициенты тоже сложно назвать щадящими. Однако есть и положительный момент — итог пари не имеет значения, учитывается сам факт совершения ставок.

Валентин Васильев

