Шайбу! Шайбу! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 6 ординаров на хоккейные матчи

С 10 по 13 ноября БК «Балтбет» дает шанс превратить любовь к хоккею в реальные бонусы. Заключайте 6 ординаров на матчи и фрибет от 100 рублей станет вашим.
Игрокам требуется:
1. Зарегистрировать аккаунт на сайте БК.
2. Активировать участие в промоакции через личный кабинет.
3. Сделать 6 ставок на хоккейные события в течение 48 часов.
Каждое пари должно быть на сумму от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.80. Игроки с активной историей ставок в «Балтбете» могут рассчитывать на увеличенный размер бонуса.
Фрибет предоставляется сроком на 1 месяц. По истечении данного периода бонус аннулируется, если не был использован. Ставки разрешено делать в формате ординаров и экспрессов. Принимаются коэффициенты от 1.40 до 10.00. В экспрессе может быть не более 10 событий.
Все условия участия в акции приведены ниже.
Максимальный размер бонуса
100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.11.2025 (23:59 МСК)
После выполнения задания фрибет сразу появится в корзине.
Плюсы
Минусы
|➕ Быстрый бонус — условия должны быть выполнены за 2 дня
|➖ Требуется 6 ставок по 100 рублей каждая
|➕ Можно ставить на любые хоккейные матчи, включая популярные лиги
Размер бонуса у «Балтбета» традиционно остается скромным. Для получения фрибета нужно сделать ставок на сумму, в 6 раз превышающую его номинал. Коэффициенты тоже сложно назвать щадящими. Однако есть и положительный момент — итог пари не имеет значения, учитывается сам факт совершения ставок.