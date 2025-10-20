Тройная комбинация от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за ставки на футбол

Пошаговое руководство по получению фрибета:

1. Создайте аккаунт или войдите в существующий на сайте «Балтбет».

2. Перейдите в раздел акции «Тройная комбинация» и кликните по кнопке участия.

3. Составьте 3 победных экспресса на футбольные матчи.

4. Убедитесь, что каждое пари отвечает минимальному коэффициенту (от 1.20 на каждый из исходов) и сумме (от 1500 рублей).

Игрокам достанутся фрибеты до 750 рублей. Размер бонуса зависит от вашей активности в БК. Участвовать можно в течение 3 дней после активации или до завершения промокампании.