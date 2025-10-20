Тройная комбинация от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за ставки на футбол

Букмекерская контора «Балтбет» запустила очередную акцию для ценителей футбола под названием «Тройная комбинация». Чтобы получить бонус, игроку достаточно заключить 3 выигрышных экспресса на футбольные матчи. В награду он получит фрибет до 750 рублей.
Пошаговое руководство по получению фрибета:
1. Создайте аккаунт или войдите в существующий на сайте «Балтбет».
2. Перейдите в раздел акции «Тройная комбинация» и кликните по кнопке участия.
3. Составьте 3 победных экспресса на футбольные матчи.
4. Убедитесь, что каждое пари отвечает минимальному коэффициенту (от 1.20 на каждый из исходов) и сумме (от 1500 рублей).
Игрокам достанутся фрибеты до 750 рублей. Размер бонуса зависит от вашей активности в БК. Участвовать можно в течение 3 дней после активации или до завершения промокампании.
Фрибет поступает на счет сразу после выполнения условий акции и действует в течение 30 дней. Его разрешается использовать для одиночных ставок и экспрессов с максимум 10 событиями. Коэффициент каждого исхода должен быть от 1.40 до 100.00.
В этом разделе указаны все основные требования и подробности отыгрыша фрибета.
Максимальный размер бонуса
750 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.10.2025 (23:59 МСК)
Букмекерская контора «Винлайн» регулярно проводит турниры BetRace для поклонников европейского футбола. Участники соревнуются за главный приз — фрибет на 300 000 рублей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Гибкость использования фрибета — можно ставить на одиночные пари или экспрессы
|➖ В промо учитываются только экспрессы, которые выиграли
|➕ Каждый пользователь «Балтбета» может присоединиться к акции
Начало недели обещает быть насыщенным для любителей европейского футбола — возвращаются матчи Лиги чемпионов и других кубков. Именно к этим событиям БК «Балтбет» приурочила свое промо. Огорчает, что сумма даже 1 акционного пари в 2 раза больше, чем потенциальный бонус.