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15 мая 9:06ГлавнаяБонусы
БК WinlineАкцииФрибеты за депозит

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на европейский футбол

300000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставки только на качественный футбол!

На платформе БК Winline стартовал новый турнир BetRace. Он приурочен к матчам европейских футбольных лиг. Участникам предлагается делать ставки на игры и набирать очки в рейтинге. Победитель получит главный приз — фрибет на 300 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 300 000 рублей

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Желающим вступить в турнир следует:

1. Создать аккаунт в Winline или войти в личный кабинет, если уже зарегистрированы.

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2. Перейти в раздел BetRace на сайте или в приложении для смартфонов.

3. Выбрать турнир по европейскому футболу и кликнуть «Принять участие».

4. Ставить на события из европейских футбольных лиг — ординарами или экспрессами.

Общий кэф в купоне должен быть не ниже 1.30. В экспрессе обязательно должно присутствовать хотя бы одно событие из европейского футбола.

В зачет турнира идут ставки на матчи следующих европейских турниров и национальных лиг:

  • Лига чемпионов.
  • Лига Европы.
  • Лига конференций.
  • Английская Премьер-лига.
  • Испанская Ла Лига.
  • Итальянская Серия A.
  • Немецкая Бундеслига.
  • Французская Лига 1.

По итогам соревнования 2500 игроков с наивысшими результатами в рейтинге получат фрибеты.

Место

Фрибет

1

300 000 ₽

2

200 000 ₽

3

175 000 ₽

4

125 000 ₽

5

100 000 ₽

6

80 000 ₽

7

70 000 ₽

8

60 000 ₽

9

50 000 ₽

10

40 000 ₽

11-20

25 000 ₽

21-30

15 000 ₽

31-50

10 000 ₽

51-75

7000 ₽

76-100

5000 ₽

101-150

4500 ₽

151-200

4000 ₽

201-300

3500 ₽

301-400

3000 ₽

401-500

2500 ₽

501-600

2000 ₽

601-800

1500 ₽

801-1000

1000 ₽

1001-1500

750 ₽

1501-2500

500 ₽

Формат ставок система не допускается к участию в текущем соревновании.

Как отыграть бонус Winline на 300 000 рублей

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Выданные по результатам турнира фрибеты действуют в течение 30 дней. Их можно использовать для заключения ординаров или экспрессов при условии, что коэффициент выбранного события находится в пределах от 1.01 до 10.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

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Для перевода денег на счет выполните следующие шаги:

  1. Нажмите на значок «Плюс» в верхней панели, справа от баланса.
  2. Выберите опцию «Вывод» и введите сумму для снятия в специальное поле.
  3. Кликните на нужную платежную систему из списка.
  4. Дождитесь СМС с кодом подтверждения, введите его и завершите процесс подачи заявки.

Если при регистрации или верификации будут использованы данные, которые уже есть в другой учетной записи или являются недостоверными, выплату выигрыша отменят.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 300 000 рублей от Winline

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Полную информацию об акции вы найдете в таблице.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

25.05.2025 (23:59 МСК)

Ставки с использованием фрибета или выкупа не учитываются в расчете.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 300 000 рублей от БК Winline

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Мой подход к беттингу всегда был консервативным. Я делаю ставки только на те события, в которых хорошо разбираюсь. Турнир BetRace дает возможность ставить на самые сильные лиги Европы, для меня это идеальный формат. Я ежедневно слежу за топовыми чемпионатами, хорошо знаю таблицы и форму игроков.

Лично для меня это лучшее предложение из возможных. Не нужно изучать экзотические лиги, можно просто ставить на любимую Серию А и бороться за крупный приз.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

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Пройдите верификацию быстрее для избежания траты времени в будущем. Загружайте актуальные документы, чтобы ускорить процесс. Обычно это занимает несколько минут.

Обратите внимание на срок действия бонуса (30 дней), чтобы успеть использовать его вовремя. Вы можете поставить напоминание в календаре или мобильнике, чтобы не забыть.

Если возникли технические проблемы, сразу свяжитесь со службой поддержки. Обычно ее сотрудники оперативно решают подобные вопросы, проверив правильность начислений и учет бонусов.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Акция доступна для всех зарегистрированных клиентов➖ Бонус не подлежит отыгрышу по частям
➕ В турнире предусмотрено множество призовых мест для лучших игроков 

Сравнение бонуса Winline до 300 000 рублей с бонусами других БК

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Существует ряд других интересных бонусных предложений на рынке.

Условия

БЕТСИТИ

Марафон

Балтбет

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Бонус за депозит и ставки

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

1500 ₽

25 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

10 ₽

300 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Акция весьма востребована среди пользователей. Достаточно смотреть любимые лиги, ставить на игры и бороться за действительно крупные призы. Самое главное, что нет никаких ноунейм-турниров — только самый лучший европейский футбол.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных