Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на европейский футбол

Партнерский проект
На платформе БК Winline стартовал новый турнир BetRace. Он приурочен к матчам европейских футбольных лиг. Участникам предлагается делать ставки на игры и набирать очки в рейтинге. Победитель получит главный приз — фрибет на 300 000 рублей.
Желающим вступить в турнир следует:
1. Создать аккаунт в Winline или войти в личный кабинет, если уже зарегистрированы.
2. Перейти в раздел BetRace на сайте или в приложении для смартфонов.
3. Выбрать турнир по европейскому футболу и кликнуть «Принять участие».
4. Ставить на события из европейских футбольных лиг — ординарами или экспрессами.
Общий кэф в купоне должен быть не ниже 1.30. В экспрессе обязательно должно присутствовать хотя бы одно событие из европейского футбола.
В зачет турнира идут ставки на матчи следующих европейских турниров и национальных лиг:
По итогам соревнования 2500 игроков с наивысшими результатами в рейтинге получат фрибеты.
Место
Фрибет
1
300 000 ₽
2
200 000 ₽
3
175 000 ₽
4
125 000 ₽
5
100 000 ₽
6
80 000 ₽
7
70 000 ₽
8
60 000 ₽
9
50 000 ₽
10
40 000 ₽
11-20
25 000 ₽
21-30
15 000 ₽
31-50
10 000 ₽
51-75
7000 ₽
76-100
5000 ₽
101-150
4500 ₽
151-200
4000 ₽
201-300
3500 ₽
301-400
3000 ₽
401-500
2500 ₽
501-600
2000 ₽
601-800
1500 ₽
801-1000
1000 ₽
1001-1500
750 ₽
1501-2500
500 ₽
Формат ставок система не допускается к участию в текущем соревновании.
Выданные по результатам турнира фрибеты действуют в течение 30 дней. Их можно использовать для заключения ординаров или экспрессов при условии, что коэффициент выбранного события находится в пределах от 1.01 до 10.00.
Для перевода денег на счет выполните следующие шаги:
Если при регистрации или верификации будут использованы данные, которые уже есть в другой учетной записи или являются недостоверными, выплату выигрыша отменят.
Полную информацию об акции вы найдете в таблице.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.05.2025 (23:59 МСК)
Ставки с использованием фрибета или выкупа не учитываются в расчете.
Мой подход к беттингу всегда был консервативным. Я делаю ставки только на те события, в которых хорошо разбираюсь. Турнир BetRace дает возможность ставить на самые сильные лиги Европы, для меня это идеальный формат. Я ежедневно слежу за топовыми чемпионатами, хорошо знаю таблицы и форму игроков.
Лично для меня это лучшее предложение из возможных. Не нужно изучать экзотические лиги, можно просто ставить на любимую Серию А и бороться за крупный приз.
Пройдите верификацию быстрее для избежания траты времени в будущем. Загружайте актуальные документы, чтобы ускорить процесс. Обычно это занимает несколько минут.
Обратите внимание на срок действия бонуса (30 дней), чтобы успеть использовать его вовремя. Вы можете поставить напоминание в календаре или мобильнике, чтобы не забыть.
Если возникли технические проблемы, сразу свяжитесь со службой поддержки. Обычно ее сотрудники оперативно решают подобные вопросы, проверив правильность начислений и учет бонусов.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция доступна для всех зарегистрированных клиентов
|➖ Бонус не подлежит отыгрышу по частям
|➕ В турнире предусмотрено множество призовых мест для лучших игроков
Существует ряд других интересных бонусных предложений на рынке.
Акция весьма востребована среди пользователей. Достаточно смотреть любимые лиги, ставить на игры и бороться за действительно крупные призы. Самое главное, что нет никаких ноунейм-турниров — только самый лучший европейский футбол.
Партнерский проект