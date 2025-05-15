Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на европейский футбол

Желающим вступить в турнир следует:

1. Создать аккаунт в Winline или войти в личный кабинет, если уже зарегистрированы.

2. Перейти в раздел BetRace на сайте или в приложении для смартфонов.

3. Выбрать турнир по европейскому футболу и кликнуть «Принять участие».

4. Ставить на события из европейских футбольных лиг — ординарами или экспрессами.

Общий кэф в купоне должен быть не ниже 1.30. В экспрессе обязательно должно присутствовать хотя бы одно событие из европейского футбола.

В зачет турнира идут ставки на матчи следующих европейских турниров и национальных лиг:

Лига чемпионов.

Лига Европы.

Лига конференций.

Английская Премьер-лига.

Испанская Ла Лига.

Итальянская Серия A.

Немецкая Бундеслига.

Французская Лига 1.

По итогам соревнования 2500 игроков с наивысшими результатами в рейтинге получат фрибеты.

Место Фрибет 1 300 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 175 000 ₽ 4 125 000 ₽ 5 100 000 ₽ 6 80 000 ₽ 7 70 000 ₽ 8 60 000 ₽ 9 50 000 ₽ 10 40 000 ₽ 11-20 25 000 ₽ 21-30 15 000 ₽ 31-50 10 000 ₽ 51-75 7000 ₽ 76-100 5000 ₽ 101-150 4500 ₽ 151-200 4000 ₽ 201-300 3500 ₽ 301-400 3000 ₽ 401-500 2500 ₽ 501-600 2000 ₽ 601-800 1500 ₽ 801-1000 1000 ₽ 1001-1500 750 ₽ 1501-2500 500 ₽

Формат ставок система не допускается к участию в текущем соревновании.