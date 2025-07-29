Тур по ATP от БК Балтбет: фрибет до 750 рублей за ставки в лайве на теннис

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» запускает акцию «Тур по ATP» для любителей тенниса. В рамках предложения каждый зарегистрированный пользователь получает персональное задание, связанное с заключением ставок на матчи в лайве. Если игрок его выполнит, то гарантированно получает фрибет.
Доступ к участию открывается сразу после выполнения установленных требований:
1. Создать аккаунт или войти в личный кабинет на официальном сайте «Балтбет».
2. Открыть страницу с акцией и кликнуть на кнопку «Участвовать».
3. В течение 2 суток после активации выполнить персональное задание.
Клиенту отводится ровно 48 часов на выполнение условий акции. В рамках задания необходимо заключить и выиграть 5 одиночных live-ставок на теннис. Минимальная сумма каждой ставки составляет 750 рублей, при этом коэффициент должен быть не ниже 1.50. После успешного выполнения всех условий пользователь получит фрибет до 750 рублей.
Условия использования бонуса доступны в личном кабинете игрока. Фрибет действует на протяжении 30 дней и может быть использован для одиночных ставок и экспрессов с количеством событий от 1 до 10. При этом важно соблюдать главное требование — коэффициент каждого выбранного исхода в купоне должен быть не ниже 1.40 и не превышать 100.00.
Основные детали участия собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
750 ₽
Минимальный депозит
750 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.07.2025 (23:59 МСК)
В рамках акции не принимаются в расчет отмененные и проданные пари.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие может каждый клиент БК
|➖ В зачет идут исключительно live-ставки
|➕ Фрибет начисляется в индивидуальном порядке
Классическое предложение от букмекера, рассчитанное на поклонников live-ставок с хорошими котировками. Однако чтобы получить фрибет, придется рискнуть суммой, которая может значительно превышать размер бонуса.