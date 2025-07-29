Тур по ATP от БК Балтбет: фрибет до 750 рублей за ставки в лайве на теннис

Доступ к участию открывается сразу после выполнения установленных требований:

1. Создать аккаунт или войти в личный кабинет на официальном сайте «Балтбет».

2. Открыть страницу с акцией и кликнуть на кнопку «Участвовать».

3. В течение 2 суток после активации выполнить персональное задание.

Клиенту отводится ровно 48 часов на выполнение условий акции. В рамках задания необходимо заключить и выиграть 5 одиночных live-ставок на теннис. Минимальная сумма каждой ставки составляет 750 рублей, при этом коэффициент должен быть не ниже 1.50. После успешного выполнения всех условий пользователь получит фрибет до 750 рублей.