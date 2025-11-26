Black Friday Box от БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей и уникальные подарочные наборы

Партнерский проект
БК BetBoom открывает неделю больших скидок розыгрышем Black Friday Box. Игрокам достанутся персональные подарочные наборы от амбассадоров бренда. В призах собраны гаджеты Apple, игровые приставки, фирменная одежда и внушительные фрибеты. Чтобы попасть в число претендентов, нужно сделать ставку от 3000 рублей в период промоакции.
Ознакомьтесь с критериями, необходимыми для участия:
1. Пройдите регистрацию в BetBoom либо авторизуйтесь в своем аккаунте.
2. На странице промо Black Friday Box кликните плашку участия
3. Поставьте не менее 3000 рублей на спортивное или киберспортивное событие.
Бетторы вправе заключать пари любого формата и на любые коэффициенты. Система случайным образом выберет 9 победителей.
Бокс
Содержимое
BetBoom
Фрибет 50 000 ₽, смартфон iPhone 17 256 GB и экипировка BetBoom Team — майка и лонг
Смолов
Фрибет на 30 000 ₽, часы Apple Watch Series 11, спортивная обувь Nike с подписью Смолова, джерси Smol Squad.
Хозяева
Фрибет 25 000 ₽, гаджет Steam Deck и премиальные наушники AirPods Max
By_owl
Фрибет 30 000 ₽, премиальные наушники AirPods Max, кейкапы и игровой коврик By_owl, игрушка BetBoom x By_owl
Shadowkek
Фрибет 20 000 ₽, игровая периферия Logitech и клавиатура Wooting, плюс CS скин на выбор
Broke Boys
Фрибет 25 000 ₽, iPhone 17 256 GB, футболки легендарных команд и Broke Boys с автографами
Nix
Фрибет 20 000 ₽, периферия Logitech и Wlmouse, беговая дорожка Walkingpad A1 Pro, а также сертификат на фрукты
Exile
AirPods Max, фирменный мерч BB Tennis, сувениры ATP, бокс ароматов Exile и акустика Harman Kardon Aura Studio4
Дурачье
Комплект: фрибет 25 000 ₽, Steam Deck, мерч с автографом Дурачье, QR-поздравление, игровая мышь Logitech и клавиатура SteelSeries Apex 7 TKL
Фрибет применяется для 1 пари на выбор игрока, одиночного или экспресса. Действует 7 дней с момента зачисления на баланс. Можно ставить на исходы с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Основные параметры промоакции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (10:00 МСК)
Доставка призов осуществляется в течение 90 дней после подведения итогов.
Плюсы
Минусы
|➕ Ценные призы — фрибеты, iPhone, приставки, наушники, мерч и эксклюзивные боксы от амбассадоров
|➖ Чтобы войти в акцию, нужно поставить от 3000 ₽
|➕ Свобода ставок — можно использовать любые коэффициенты и типы пари
BetBoom собрал впечатляющий набор призов, способный порадовать любого призера. Ставка для участия высока, но потенциальные выигрыши полностью оправдывают затраты.