26 ноября 15:44
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Black Friday Box от БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей и уникальные подарочные наборы

50000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Редкие боксы, уникальные подарки для победителей!

БК BetBoom открывает неделю больших скидок розыгрышем Black Friday Box. Игрокам достанутся персональные подарочные наборы от амбассадоров бренда. В призах собраны гаджеты Apple, игровые приставки, фирменная одежда и внушительные фрибеты. Чтобы попасть в число претендентов, нужно сделать ставку от 3000 рублей в период промоакции.

Как получить бонус BetBoom до 50 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Ознакомьтесь с критериями, необходимыми для участия:

1. Пройдите регистрацию в BetBoom либо авторизуйтесь в своем аккаунте.

2. На странице промо Black Friday Box кликните плашку участия

3. Поставьте не менее 3000 рублей на спортивное или киберспортивное событие.

Бетторы вправе заключать пари любого формата и на любые коэффициенты. Система случайным образом выберет 9 победителей.

Бокс

Содержимое

BetBoom

Фрибет 50 000 ₽, смартфон iPhone 17 256 GB и экипировка BetBoom Team — майка и лонг

Смолов

Фрибет на 30 000 ₽, часы Apple Watch Series 11, спортивная обувь Nike с подписью Смолова, джерси Smol Squad.

Хозяева

Фрибет 25 000 ₽, гаджет Steam Deck и премиальные наушники AirPods Max

By_owl

Фрибет 30 000 ₽, премиальные наушники AirPods Max, кейкапы и игровой коврик By_owl, игрушка BetBoom x By_owl

Shadowkek

Фрибет 20 000 ₽, игровая периферия Logitech и клавиатура Wooting, плюс CS скин на выбор

Broke Boys

Фрибет 25 000 ₽, iPhone 17 256 GB, футболки легендарных команд и Broke Boys с автографами

Nix

Фрибет 20 000 ₽, периферия Logitech и Wlmouse, беговая дорожка Walkingpad A1 Pro, а также сертификат на фрукты

Exile

AirPods Max, фирменный мерч BB Tennis, сувениры ATP, бокс ароматов Exile и акустика Harman Kardon Aura Studio4

Дурачье

Комплект: фрибет 25 000 ₽, Steam Deck, мерч с автографом Дурачье, QR-поздравление, игровая мышь Logitech и клавиатура SteelSeries Apex 7 TKL

Как отыграть бонус BetBoom до 50 000 рублей по акции Black Friday Box

Свернуть

Фрибет применяется для 1 пари на выбор игрока, одиночного или экспресса. Действует 7 дней с момента зачисления на баланс. Можно ставить на исходы с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Основные параметры промоакции собраны в таблице.

 

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (10:00 МСК)

Доставка призов осуществляется в течение 90 дней после подведения итогов.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Ценные призы — фрибеты, iPhone, приставки, наушники, мерч и эксклюзивные боксы от амбассадоров➖ Чтобы войти в акцию, нужно поставить от 3000 ₽
➕ Свобода ставок — можно использовать любые коэффициенты и типы пари 

Заключение

Свернуть

BetBoom собрал впечатляющий набор призов, способный порадовать любого призера. Ставка для участия высока, но потенциальные выигрыши полностью оправдывают затраты.

Валентин Васильев

