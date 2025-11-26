Очень странные экспрессы от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 555 555 рублей

Партнерский проект
В честь выхода продолжения «Очень странных дел» БК BetBoom запускает новый конкурс. Призовой фонд акции равен 555 555 рублей и делится между всеми игроками выполнившими условия. Нужно собрать экспресс и подтвердить участие на платформе.
Для участия требуется пройти несколько обязательных этапов:
1. Войти в личный кабинет «БетБум» либо создать профиль.
2. На странице «Очень странных экспрессов» кликнуть «Принять участие».
3. С основного счета собрать экспресс минимум из 3 исходов на сумму от 1000 рублей.
Любые спортивные события подходят для участия в акции. Общая сумма призового фонда равна 555 555 рублей и делится одинаковыми долями между всеми игроками, выполнившими требования.
Игроки могут собрать экспресс или поставить ординар, соблюдая лимит коэффициентов 1.30-3.50. Фрибет действителен в течение 7 дней с момента получения.
Быстрый обзор правил акции.
Максимальный размер бонуса
555 555 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.12.2025 (23:59 МСК)
Клиенты BetBoom могут попробовать свои силы в бездепозитном предложении «Дикий фрибет». Среди наград доступны бонусы до 25 000 рублей и комплект техники.
Плюсы
Минусы
|➕ Гарантированный фрибет для каждого участника независимо от результата пари
|➖ Размер индивидуального фрибета может быть небольшим
|➕ Можно ставить на любые виды спорта
Сумма бонуса для конкретного игрока зависит от числа всех участников акции. Заранее предугадать размер фрибета невозможно. Букмекер не ограничивает коэффициенты акционных экспрессов.