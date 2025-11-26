Ведомости
БК BetBoom
Очень странные экспрессы от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 555 555 рублей

Фрибеты в честь нового сезона Stranger Things!

В честь выхода продолжения «Очень странных дел» БК BetBoom запускает новый конкурс. Призовой фонд акции равен 555 555 рублей и делится между всеми игроками выполнившими условия. Нужно собрать экспресс и подтвердить участие на платформе.

Как получить бонус BetBoom до 555 555 рублей оформление экспресса

Свернуть

Для участия требуется пройти несколько обязательных этапов:

1. Войти в личный кабинет «БетБум» либо создать профиль.

2. На странице «Очень странных экспрессов» кликнуть «Принять участие».

3. С основного счета собрать экспресс минимум из 3 исходов на сумму от 1000 рублей.

Любые спортивные события подходят для участия в акции. Общая сумма призового фонда равна 555 555 рублей и делится одинаковыми долями между всеми игроками, выполнившими требования.

Как отыграть бонус BetBoom до 555 555 рублей

Свернуть

Игроки могут собрать экспресс или поставить ординар, соблюдая лимит коэффициентов 1.30-3.50. Фрибет действителен в течение 7 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 555 555 рублей от BetBoom

Свернуть

Быстрый обзор правил акции.

Максимальный размер бонуса

555 555 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.12.2025 (23:59 МСК)

Клиенты BetBoom могут попробовать свои силы в бездепозитном предложении «Дикий фрибет». Среди наград доступны бонусы до 25 000 рублей и комплект техники.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Гарантированный фрибет для каждого участника независимо от результата пари➖ Размер индивидуального фрибета может быть небольшим
➕ Можно ставить на любые виды спорта 

Заключение

Свернуть

Сумма бонуса для конкретного игрока зависит от числа всех участников акции. Заранее предугадать размер фрибета невозможно. Букмекер не ограничивает коэффициенты акционных экспрессов.

Валентин Васильев

