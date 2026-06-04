Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК BetBoom: до 5000 рублей и iPhone 17 Pro Cosmic Orange за подписку на 3 Telegram-канала
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: до 5000 рублей и iPhone 17 Pro Cosmic Orange за подписку на 3 Telegram-канала

Обновлено:
до 5000 ₽ + техника
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Присоединяйтесь к большой акции!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БетБум до 5000 рублей за победу в розыгрыше от BetBoom Медиа Класико
  • Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за участие в розыгрыше к Медиа Класико
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В рамках BetBoom Медиа Класико проходит активность с розыгрышем фрибетов, iPhone 17 Pro, PS5 Slim и других подарков. Чтобы принять участие, необходимо вступить в 3 указанных телеграм-канала. Победители определяются случайным образом по завершении акции 7 июня.

Как получить фрибет БетБум до 5000 рублей за победу в розыгрыше от BetBoom Медиа Класико

Свернуть

Для регистрации в конкурсе достаточно:

1. Создать счет в букмекерской компании «БетБум».

2. Подписаться на 3 телеграм-канала: BetBoom Медиа Класико, BetBoom, БетМены.

3. Активировать плашку «Участвую!» под розыгрышем.

Система случайного отбора определит 15 счастливчиков, которые получат награды.

Место

Приз

1-2

Джерси с автографами

3

iPhone 17 Pro Cosmic Orange

4

PS5 Slim

5

AirPods Pro 3

6-10

Мерч BetBoom Медиа Класико

11-13

Фрибет 5000 ₽

14-15

Фрибет 3000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за участие в розыгрыше к Медиа Класико

Свернуть

Бонусный фрибет разрешено отыгрывать на одиночных пари и экспрессах с коэффициентами в пределах 1.30-3.50. Период его действия составляет 7 дней после получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom

Свернуть

В данном блоке указаны основные требования промо в краткой форме.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.06.2026 (20:00 МСК)

В канале «Папа ставит» стартовала другая акция с розыгрышем призов от BetBoom.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Очень простой вход: хватит создания аккаунта, подписки на несколько Telegram-каналов и 1 клика➖ При массовом участии вероятность завоевания призового места заметно снижается
➕ В пуле подарков есть новинки Apple, консоль и фрибеты 

Заключение

Свернуть

Формат акции типичен для Telegram. Участие возможно только при наличии аккаунта в BetBoom и подписки на заданные каналы. Итоговый результат формируется алгоритмом случайного отбора.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer25 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё