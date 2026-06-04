БК BetBoom: до 5000 рублей и iPhone 17 Pro Cosmic Orange за подписку на 3 Telegram-канала

В рамках BetBoom Медиа Класико проходит активность с розыгрышем фрибетов, iPhone 17 Pro, PS5 Slim и других подарков. Чтобы принять участие, необходимо вступить в 3 указанных телеграм-канала. Победители определяются случайным образом по завершении акции 7 июня.