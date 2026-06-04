БК BetBoom: до 5000 рублей и iPhone 17 Pro Cosmic Orange за подписку на 3 Telegram-канала

Партнерский проект
В рамках BetBoom Медиа Класико проходит активность с розыгрышем фрибетов, iPhone 17 Pro, PS5 Slim и других подарков. Чтобы принять участие, необходимо вступить в 3 указанных телеграм-канала. Победители определяются случайным образом по завершении акции 7 июня.
Для регистрации в конкурсе достаточно:
1. Создать счет в букмекерской компании «БетБум».
2. Подписаться на 3 телеграм-канала: BetBoom Медиа Класико, BetBoom, БетМены.
3. Активировать плашку «Участвую!» под розыгрышем.
Система случайного отбора определит 15 счастливчиков, которые получат награды.
Место
Приз
1-2
Джерси с автографами
3
iPhone 17 Pro Cosmic Orange
4
PS5 Slim
5
AirPods Pro 3
6-10
Мерч BetBoom Медиа Класико
11-13
Фрибет 5000 ₽
14-15
Фрибет 3000 ₽
Бонусный фрибет разрешено отыгрывать на одиночных пари и экспрессах с коэффициентами в пределах 1.30-3.50. Период его действия составляет 7 дней после получения.
В данном блоке указаны основные требования промо в краткой форме.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (20:00 МСК)
В канале «Папа ставит» стартовала другая акция с розыгрышем призов от BetBoom.
Плюсы
Минусы
|➕ Очень простой вход: хватит создания аккаунта, подписки на несколько Telegram-каналов и 1 клика
|➖ При массовом участии вероятность завоевания призового места заметно снижается
|➕ В пуле подарков есть новинки Apple, консоль и фрибеты
Формат акции типичен для Telegram. Участие возможно только при наличии аккаунта в BetBoom и подписки на заданные каналы. Итоговый результат формируется алгоритмом случайного отбора.