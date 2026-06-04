БК BetBoom: фрибеты до 3000 рублей и телевизор Sber 32 за подписку в Telegram

Партнерский проект
Специальная акция оператора BetBoom приурочена к финальной стадии Ролан Гаррос и проводится в партнерстве с «Трибуной» и «BB Теннис». Участников ждут 17 призов включая телевизоры Sber, спортивные аксессуары, сувениры и бонусные ставки.
Игроку нужно пройти все этапы акции:
1. Создать аккаунт в BetBoom (если его еще нет).
2. Подписаться на Telegram-каналы «ВВ Теннис» и «Трибуна».
3. Подтвердить участие через кнопку в конкурсном посте.
Имена счастливчиков определят с помощью рандомайзера 10 июня. Для победителей подготовлены следующие награды.
Место
Приз
1-2
Телевизор Sber 32
3
Фирменное полотенце Roland Garros
4
Теннисная ракетка
5
Бейсболка Roland Garros
6
Брендированный шоппер Roland Garros
7
Фирменный брелок Roland Garros
8-17
Фрибет 3000 ₽
Организаторы позволяют применить фрибет как на одиночное пари, так и на экспресс в диапазоне коэффициентов от 1.30 до 3.50. После получения бонус будет доступен еще неделю.
Памятка участнику акции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
10.06.2026 (19:00 МСК)
События из раздела «Нарды» не подходят для активации фрибета.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие полностью бесплатное и не требует оформления ставок или пополнения счета
|➖ Результат полностью зависит от удачи
|➕ Среди призов есть не только фрибеты, но и материальные подарки, включая телевизоры и теннисную атрибутику
БК BetBoom предлагает классический розыгрыш с понятными правилами и несколькими категориями призов. Шанс на победу есть у каждого зарегистрированного участника. Процесс участия занимает всего несколько минут. Благодаря этому промо способно заинтересовать широкую аудиторию бетторов.