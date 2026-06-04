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БК BetBoom: фрибеты до 3000 рублей и телевизор Sber 32 за подписку в Telegram

Обновлено:
3000 ₽ и ценные призы
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
На кону 2 телевизора, эксклюзивный мерч и фрибеты!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БетБум до 3000 рублей за победу в розыгрыше от Трибуны
  • Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в конкурсе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Специальная акция оператора BetBoom приурочена к финальной стадии Ролан Гаррос и проводится в партнерстве с «Трибуной» и «BB Теннис». Участников ждут 17 призов включая телевизоры Sber, спортивные аксессуары, сувениры и бонусные ставки.

Как получить фрибет БетБум до 3000 рублей за победу в розыгрыше от Трибуны

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Игроку нужно пройти все этапы акции:

1. Создать аккаунт в BetBoom (если его еще нет).

2. Подписаться на Telegram-каналы «ВВ Теннис» и «Трибуна».

3. Подтвердить участие через кнопку в конкурсном посте.

Имена счастливчиков определят с помощью рандомайзера 10 июня. Для победителей подготовлены следующие награды.

Место

Приз

1-2

Телевизор Sber 32

3

Фирменное полотенце Roland Garros

4

Теннисная ракетка

5

Бейсболка Roland Garros

6

Брендированный шоппер Roland Garros

7

Фирменный брелок Roland Garros

8-17

Фрибет 3000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в конкурсе

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Организаторы позволяют применить фрибет как на одиночное пари, так и на экспресс в диапазоне коэффициентов от 1.30 до 3.50. После получения бонус будет доступен еще неделю.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

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Памятка участнику акции.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

10.06.2026 (19:00 МСК)

События из раздела «Нарды» не подходят для активации фрибета.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Участие полностью бесплатное и не требует оформления ставок или пополнения счета➖ Результат полностью зависит от удачи
➕ Среди призов есть не только фрибеты, но и материальные подарки, включая телевизоры и теннисную атрибутику 

Заключение

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БК BetBoom предлагает классический розыгрыш с понятными правилами и несколькими категориями призов. Шанс на победу есть у каждого зарегистрированного участника. Процесс участия занимает всего несколько минут. Благодаря этому промо способно заинтересовать широкую аудиторию бетторов.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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