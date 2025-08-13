БК Фонбет: фрибеты от 1000 рублей за бусты Telegram-канала

Чтобы включиться в борьбу за фрибет, выполните установленные условия:

1. Создайте аккаунт в FONBET (для новых пользователей).

2. Подпишитесь на официальный тг-канал букмекера.

3. Бустаните страницу до 21 августа (для этого потребуется Telegram Premium с расширенными функциями).

4. Следите за завершением конкурса и объявлением результатов.

В рамках акции разыгрываются 10 фрибетов, размер которых определяется уровнем прокачки канала. Каждый фрибет рассчитывается по формуле: достигнутый уровень бустов × 1 000. Например, прокачка до 15 уровня принесет по 15 000 рублей фрибетом каждому победителю, а до 45 уровня — по 45 000 рублей. Счастливчики будут выбраны случайным образом.