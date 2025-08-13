БК Фонбет: фрибеты от 1000 рублей за бусты Telegram-канала

Партнерский проект
БК «Фонбет» проводит конкурс в Telegram, в котором размер фрибета зависит от того, насколько удастся прокачать канал. Чтобы участвовать, достаточно забустить канал на любое количество голосов. После этого среди всех, кто выполнит условия, будут разыграны 10 фрибетов. Номиналы бесплатных ставок определяют сами участники, а букмекер умножает достигнутый уровень бустов на 1000.
Чтобы включиться в борьбу за фрибет, выполните установленные условия:
1. Создайте аккаунт в FONBET (для новых пользователей).
2. Подпишитесь на официальный тг-канал букмекера.
3. Бустаните страницу до 21 августа (для этого потребуется Telegram Premium с расширенными функциями).
4. Следите за завершением конкурса и объявлением результатов.
В рамках акции разыгрываются 10 фрибетов, размер которых определяется уровнем прокачки канала. Каждый фрибет рассчитывается по формуле: достигнутый уровень бустов × 1 000. Например, прокачка до 15 уровня принесет по 15 000 рублей фрибетом каждому победителю, а до 45 уровня — по 45 000 рублей. Счастливчики будут выбраны случайным образом.
Подробности применения бонуса будут опубликованы после его зачисления. Как правило, фрибет активен в течение 7 дней с момента получения и предназначен для ординара на любое спортивное событие с максимальным коэффициентом 3.00.
Все необходимые сведения о предложении удобно оформлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
От 1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.08.2025 (14:59 МСК)
Акция доступна без пополнения счета и необходимости совершать пари.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призовой фонд создается пользователями и не имеет верхнего предела
|➖ Для прокачки канала потребуется Telegram Premium
|➕ Акция открыта для новичков и постоянных игроков
Пользователи с премиум-аккаунтом в телеграме могут легко присоединиться к акции всего за несколько минут. За повышение уровня канала предусмотрены привлекательные призы, размер фрибета зависит от активности участников.