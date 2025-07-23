Новый сезон от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Букмекерская компания Fonbet запустила масштабную акцию под названием «Новый сезон», приуроченную к старту очередного спортивного года. Призовой фонд впечатляющий — 450 000 000 рублей. Участники могут ежедневно получать фрибеты до 50 000 рублей. Достаточно делать ставки и выполнять задания в установленные сроки.
Активировать участие можно, следуя несложной инструкции:
1. Зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении Fonbet.
2. Откройте страницу акции «Новый сезон» и кликните кнопку «Принять участие».
3. Сделайте ставку типа ординар или экспресс на сумму от 2000 рублей с минимальным кэфом 2.00.
4. Получайте гарантированные фрибеты за выполнение заданий в рамках акции.
После активации участия запускается таймер на 24 часа. За это время нужно сделать ставку на спорт. Учитывается момент оформления пари, а не расчет.
За выполнение условий клиенту начисляется фрибет. Его номинал определяется случайным образом и может составлять от 200 до 50 000 рублей. Каждый выполненный цикл дает новую попытку получить фрибет.
Фрибет
Количество
50 000 ₽
42
20 000 ₽
100
10 000 ₽
200
5 000 ₽
300
2000 ₽
500
1000 ₽
10 000
500 ₽
100 000
300 ₽
300 000
200 ₽
Неограниченно
Выигранные фрибеты необходимо использовать в течение 7 дней с момента начисления. Применить их можно только для одиночной ставки с коэффициентом до 3.00 включительно.
Чтобы вывести деньги, потребуется соблюдение нескольких обязательных требований:
Время снятия средств может варьироваться в зависимости от платежной системы.
Ключевые сведения об акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.09.2025 (23:59 МСК)
С началом нового спортивного сезона количество событий зашкаливает: в июле стартовала РПЛ, в августе подтянутся топовые европейские чемпионаты, возвращаются хоккейные и баскетбольные лиги, в теннисе идут турниры один за другим, в волейболе в разгаре Лига наций.
Для участия в акции «Новый сезон» от Fonbet я решил не затягивать с активацией и начал со ставки на российский футбол. Выбрал ординар на исход с кэфом чуть выше 2.00 и поставил 2000 рублей. Условия требуют, чтобы ставка была не символической. Зато шанс получить фрибет до 50 000 рублей делает этот шаг вполне оправданным. По итогу и основное пари зашло, и выпал дополнительно фрибет на 500 рублей. Если подходить к акции разумно, можно извлечь из нее максимум. Главное — не ставить ради участия, а встроить условия бонуса в свой привычный стиль игры.
На какие трудности стоит обратить внимание заранее:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты начисляются каждый день
|➖ Номинал фрибета зависит от удачи
|➕ Призовой фонд акции составляет 450 000 000 ₽
|➖ Минимальный порог для участия — 2000 ₽
Также стоит обратить внимание на другие действующие бонусы.
Условия
Название
Экспресс расчет на РПЛ
Фрибеты и девайсы за подписку на Telegram-канал
Футбольное КАСКО
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
5000 ₽
10 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.50
Срок отыгрыша
—
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
25 ₽
—
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Акция выгодна тем, что фрибет гарантирован каждому участнику. Размер бонуса определяется случайным образом. Это значит, что даже одна ставка может принести максимальный приз в 50 000 рублей.