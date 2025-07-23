Новый сезон от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на спорт

Активировать участие можно, следуя несложной инструкции:

1. Зайдите в личный кабинет на сайте или в приложении Fonbet.

2. Откройте страницу акции «Новый сезон» и кликните кнопку «Принять участие».

3. Сделайте ставку типа ординар или экспресс на сумму от 2000 рублей с минимальным кэфом 2.00.

4. Получайте гарантированные фрибеты за выполнение заданий в рамках акции.

После активации участия запускается таймер на 24 часа. За это время нужно сделать ставку на спорт. Учитывается момент оформления пари, а не расчет.

За выполнение условий клиенту начисляется фрибет. Его номинал определяется случайным образом и может составлять от 200 до 50 000 рублей. Каждый выполненный цикл дает новую попытку получить фрибет.