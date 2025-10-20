БК Фонбет: поездка на съемку ФК 2DROTS в Москву за регистрацию

Приз может быть присужден только при полном выполнении обязательных условий участия:

1. Использовать промокод 2D при регистрации аккаунта на Fonbet.

2. Пройти процедуру подтверждения личности.

3. Нажать кнопку «Принять участие в розыгрыше» на странице акции.

В промо будет выбран единственный победитель. Он получит возможность посетить съемку команды 2DROTS в Москве и провести день в роли наблюдателя. Участникам из других городов организуется поездка с ночью в отеле до 4 звезд.