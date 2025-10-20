БК Фонбет: поездка на съемку ФК 2DROTS в Москву за регистрацию

БК Fonbet проводит акцию «Розыгрыш возможности попасть на съемку к 2DROTS» для новых пользователей. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по промокоду 2D. Среди всех новичков букмекер определит 1 победителя, который отправится на съемку команды 2DROTS в Москву. Приз включает организацию поездки и проживание.
Приз может быть присужден только при полном выполнении обязательных условий участия:
1. Использовать промокод 2D при регистрации аккаунта на Fonbet.
2. Пройти процедуру подтверждения личности.
3. Нажать кнопку «Принять участие в розыгрыше» на странице акции.
В промо будет выбран единственный победитель. Он получит возможность посетить съемку команды 2DROTS в Москве и провести день в роли наблюдателя. Участникам из других городов организуется поездка с ночью в отеле до 4 звезд.
Приз предоставляется без необходимости отыгрыша. Победитель получает возможность посетить съемку команды 2DROTS без каких-либо дополнительных требований.
Таблица помогает быстро ознакомиться с основными положениями акции.
Максимальный размер бонуса
Поездка на съемку команды 2DROTS
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
31.10.2025 (23:59 МСК)
Точная дата съемки согласуют с командой 2DROTS и сообщат победителю отдельно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Не требуется вносить депозит или делать ставки
|➖ В конкурсе победит только 1 человек
|➕ Возможность провести время с командой 2DROTS
2DROTS — одна из самых известных медиафутбольных команд России. Возможность провести целый день с любимыми игроками станет отличным подарком для настоящего фаната. Для участия не требуется вносить деньги на счет, все максимально лояльно. Участвовать в промо могут только лица старше 18 лет.