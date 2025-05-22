Битва финалов от БК Леон: фрибеты до 20 000 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
БК «Леон» запустила акцию, приуроченную к финальным играм главных футбольных турниров — Лиги Европы, Лиги чемпионов, Лиги конференций и Кубка России. В рамках предложения «Битва финалов» пользователи получают шанс заработать фрибет до 20 000 рублей. Игрокам необходимо только делать ставки на решающие матчи. Принять участие может каждый зарегистрированный клиент.
Для участия в «Битве финалов» игрокам нужно действовать в соответствии с установленными требованиями:
1. Зарегистрируйтесь на сайте БК «Леон» или войдите в личный кабинет, если у вас уже есть аккаунт.
2. Найдите акцию «Битва финалов» и нажмите кнопку для подключения к участию.
3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на игры Лиги Европы, Лиги чемпионов, Лиги конференций или Кубка России.
Убедитесь, что минимальный коэффициент для ординара не ниже 1.70, а в экспрессе хотя бы одно событие имеет кэф от 1.70 и выше. Вот таблица с графиком проведения каждой серии акции в отдельности.
Турнир
Даты
Лига Европы
19-22 мая
Лига конференций
26-29 мая
Лига чемпионов
29 мая — 1 июня
Кубок России
30 мая — 1 июня
За участие в каждом туре акции «Битва финалов» игроки зарабатывают очки. Все баллы суммируются в единой турнирной таблице на странице предложения. В итоговый список победителей войдут 100 участников с наибольшим количеством очков. При равенстве баллов преимущество получит тот, кто набрал их раньше других.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
8000 ₽
5-6
5000 ₽
7-10
3000 ₽
11-20
2500 ₽
21-40
2000 ₽
41-100
1000 ₽
Победители будут объявлены 03.06.2025. Их список появится на странице акции. Фрибеты начислят в течение 5 рабочих дней.
Фрибет нужно использовать полностью за одну ставку. Пари может быть одиночным или экспрессом с общим коэффициентом не ниже 1.30.
Ставку необходимо сделать в течение 7 дней после зачисления фрибета на бонусный счет, а результат пари должен быть рассчитан не позднее, чем через 14 дней. Игрок вправе ставить на любые события.
Для получения выигрыша выполните следующие шаги:
После отправки заявки появится уведомление о том, что запрос принят в обработку.
Вся важная информация по акции сведена в таблицу для быстрого ознакомления.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.06.2025 (23:59 МСК)
Также стоит учитывать:
Когда в «Леоне» появилось специальное предложение, приуроченное к финальным матчам весны, я сразу решил участвовать. Решающие игры Лиги Европы, Лиги чемпионов и Кубка России и без того привлекают внимание, а с бонусом интерес только усиливается. Это хороший шанс не просто следить за игрой, но и пополнить банкролл.
Первую ставку я сделал на игру «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» — выбрал исход, который, по моему мнению, имеет реальную перспективу. Планирую ставить и дальше: впереди еще немало важных игр, среди которых точно найду события с нужным мне кэфом.
Основные моменты, из-за которых могут возникнуть проблемы:
Чтобы избежать сложностей, важно внимательно читать правила акции, следить за сроками и проверять условия пари перед ставкой.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Большой пул призов
|➖ Фрибет нельзя разбить на части
|➕ Участвовать может любой клиент «Леона»
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Если вы и так планировали прогнозировать решающие встречи года, участие в «Битве финалов» точно имеет смысл. Для получения шанса войти в список из 100 победителей достаточно ставить на любимые команды.
Партнерский проект