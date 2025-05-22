Битва финалов от БК Леон: фрибеты до 20 000 рублей за ставки на футбол

Для участия в «Битве финалов» игрокам нужно действовать в соответствии с установленными требованиями:

1. Зарегистрируйтесь на сайте БК «Леон» или войдите в личный кабинет, если у вас уже есть аккаунт.

2. Найдите акцию «Битва финалов» и нажмите кнопку для подключения к участию.

3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на игры Лиги Европы, Лиги чемпионов, Лиги конференций или Кубка России.

Убедитесь, что минимальный коэффициент для ординара не ниже 1.70, а в экспрессе хотя бы одно событие имеет кэф от 1.70 и выше. Вот таблица с графиком проведения каждой серии акции в отдельности.

Турнир Даты Лига Европы 19-22 мая Лига конференций 26-29 мая Лига чемпионов 29 мая — 1 июня Кубок России 30 мая — 1 июня

За участие в каждом туре акции «Битва финалов» игроки зарабатывают очки. Все баллы суммируются в единой турнирной таблице на странице предложения. В итоговый список победителей войдут 100 участников с наибольшим количеством очков. При равенстве баллов преимущество получит тот, кто набрал их раньше других.

Место Фрибет 1 20 000 ₽ 2 15 000 ₽ 3 10 000 ₽ 4 8000 ₽ 5-6 5000 ₽ 7-10 3000 ₽ 11-20 2500 ₽ 21-40 2000 ₽ 41-100 1000 ₽

Победители будут объявлены 03.06.2025. Их список появится на странице акции. Фрибеты начислят в течение 5 рабочих дней.