Матч-поинт от БК Leon: бонус до 20 000 рублей за ставки на теннис

Leon запустил турнир «Матч-поинт» для пользователей и выдает фрибетом до 20 000 рублей. Акция подойдет всем любителям большого тенниса. Призовой фонд на общую сумму 200 000 рублей распределят между 100 лучшими участниками.
Для участия в турнире «Матч-поинт» беттору следует:
1. Сделать аккаунт или войти в личный кабинет.
2. Согласиться с участием в промоакции.
3. Заключить пари.
Минимальный кэф — 1.70. Минимальный размер пари — 300 рублей. Учитываются выигрышные ординары и экспрессы на большой теннис.
Каждая выигрышная ставка принесет участнику 1 очко. В конце турнира букмекер суммирует результаты всех пользователей и распределит в таблице лидеров. Участники из топ-100 заберут фрибеты в соответствии с местом в таблице лидеров.
Место
Номинал фрибета
1
20 00 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
8000 ₽
5-6
5000 ₽
7-10
3000 ₽
11-20
2500 ₽
21-40
2000 ₽
41-100
1000 ₽
На использование фрибета букмекерская контора отводит 7 суток. Ставку нужно сделать на ординар или экспресс с минимальным коэффициентом от 1.30. В случае победы выигранные деньги поступят на бонусный счет беттора. Они не требуют дополнительного отыгрыша, их сразу можно перенести на главный баланс.
Мы подробнее оценили предложение букмекера.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.10.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Учитываются выигрыши и проигрыши
|➖ Учитываются только выигрышные ставки
|➕ Простой отыгрыш
«Матч-поинт» будет интересен любителям большого тенниса. БК запустила его как раз во время престижных турниров WTA и ATP, поэтому проблем с поиском события и анализом не возникнет. Информации по этим соревнованиям достаточно много.