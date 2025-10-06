Ведомости
6 октября 14:25
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Матч-поинт от БК Leon: бонус до 20 000 рублей за ставки на теннис

20000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Забирайте фрибет до 20 000 рублей

Leon запустил турнир «Матч-поинт» для пользователей и выдает фрибетом до 20 000 рублей. Акция подойдет всем любителям большого тенниса. Призовой фонд на общую сумму 200 000 рублей распределят между 100 лучшими участниками.

Как получить бонус от Leon до 20 000 рублей за ставки на теннис

Свернуть

Для участия в турнире «Матч-поинт» беттору следует:

1. Сделать аккаунт или войти в личный кабинет.

2. Согласиться с участием в промоакции.

3. Заключить пари.

Минимальный кэф — 1.70. Минимальный размер пари — 300 рублей. Учитываются выигрышные ординары и экспрессы на большой теннис.

Каждая выигрышная ставка принесет участнику 1 очко. В конце турнира букмекер суммирует результаты всех пользователей и распределит в таблице лидеров. Участники из топ-100 заберут фрибеты в соответствии с местом в таблице лидеров.

Место

Номинал фрибета

1

20 00 ₽

2

15 000 ₽

3

10 000 ₽

4

8000 ₽

5-6

5000 ₽

7-10

3000 ₽

11-20

2500 ₽

21-40

2000 ₽

41-100

1000 ₽

Как отыграть бонус Leon до 20 000 рублей за ставки на теннис

Свернуть

На использование фрибета букмекерская контора отводит 7 суток. Ставку нужно сделать на ординар или экспресс с минимальным коэффициентом от 1.30. В случае победы выигранные деньги поступят на бонусный счет беттора. Они не требуют дополнительного отыгрыша, их сразу можно перенести на главный баланс. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Leon

Свернуть

Мы подробнее оценили предложение букмекера. 

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.10.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Учитываются выигрыши и проигрыши➖ Учитываются только выигрышные ставки
➕ Простой отыгрыш 

Заключение

Свернуть

«Матч-поинт» будет интересен любителям большого тенниса. БК запустила его как раз во время престижных турниров WTA и ATP, поэтому проблем с поиском события и анализом не возникнет. Информации по этим соревнованиям достаточно много. 

Валентин Васильев

