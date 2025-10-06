Матч-поинт от БК Leon: бонус до 20 000 рублей за ставки на теннис

На использование фрибета букмекерская контора отводит 7 суток. Ставку нужно сделать на ординар или экспресс с минимальным коэффициентом от 1.30. В случае победы выигранные деньги поступят на бонусный счет беттора. Они не требуют дополнительного отыгрыша, их сразу можно перенести на главный баланс.