Новогодний бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на спорт

Букмекерская компания «Фонбет» запускает праздничную акцию «Новогодний бонус-маркет». Игроки делают ставки на любые спортивные события и получают баллы вне зависимости от результата пари, после чего самостоятельно выбирают призы в специальном бонусном магазине. Накопленные очки можно обменять на фрибеты номиналом до 50 000 рублей или на эксклюзивный мерч с автографами спортсменов.
Чтобы включиться в розыгрыш призов, достаточно действовать по указанным правилам:
1. Пройти регистрацию на сайте или в приложении «Фонбет».
2. Открыть страницу промо «Новогодний бонус-маркет» и подтвердить участие.
3. Заключать пари с коэффициентом от 2.00 и суммой ставки от 500 рублей для начисления очков.
4. Использовать заработанные баллы для обмена на фрибеты.
Очки начисляются исходя из общего оборота ставок за день, независимо от их итогового результата.
Сумма пари
Очки
500-999 ₽
100
1000-1999 ₽
200
2000-3999 ₽
300
4000-9999 ₽
400
10 000-24 999 ₽
800
25 000-99 999 ₽
2000
100 000-499 999 ₽
5000
500 000-999 999 ₽
10 000
1 000 000-1 999 999 ₽
15 000
от 2 000 000
20 000
Накопленные очки доступны для конвертации во фрибеты через специальный бонусный раздел. Обмен можно совершить в любое удобное время.
Фрибет
Баллы
300 ₽
800
500 ₽
1300
1000 ₽
2500
1500 ₽
3600
3000 ₽
6500
5000 ₽
10 000
10 000 ₽
20 000
20 000 ₽
39 000
50 000 ₽
90 000
Игроки могут претендовать и на другие призы:
Фрибеты имеют ограниченный срок действия — 7 дней. Они применяются только к одиночным пари с кэфом до 3.00.
Ключевые условия акции собраны в наглядной таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.01.2026 (23:59 МСК)
Каждый игрок вправе неоднократно участвовать в «Новогоднем бонус-маркете».
Плюсы
Минусы
|➕ Баллы начисляются за все пари, независимо от их результата
|➖ Акция ориентирована на клиентов с большим оборотом ставок
|➕ Участник сам выбирает призы в бонус-маркете без элементов случайности
В честь Нового года правила промоакции чуть изменены. Ранее разрешались пари лишь на футбольные встречи. Сейчас под условия попадают ставки на любой спорт. Для игроков с небольшим банкроллом условия могут показаться не самыми приветливыми. Беттору нужно проставить минимум 10 000 рублей для получения минимального бонуса.