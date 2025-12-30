Новогодний бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы включиться в розыгрыш призов, достаточно действовать по указанным правилам:

1. Пройти регистрацию на сайте или в приложении «Фонбет».

2. Открыть страницу промо «Новогодний бонус-маркет» и подтвердить участие.

3. Заключать пари с коэффициентом от 2.00 и суммой ставки от 500 рублей для начисления очков.

4. Использовать заработанные баллы для обмена на фрибеты.

Очки начисляются исходя из общего оборота ставок за день, независимо от их итогового результата.

Сумма пари Очки 500-999 ₽ 100 1000-1999 ₽ 200 2000-3999 ₽ 300 4000-9999 ₽ 400 10 000-24 999 ₽ 800 25 000-99 999 ₽ 2000 100 000-499 999 ₽ 5000 500 000-999 999 ₽ 10 000 1 000 000-1 999 999 ₽ 15 000 от 2 000 000 20 000



Накопленные очки доступны для конвертации во фрибеты через специальный бонусный раздел. Обмен можно совершить в любое удобное время.

Фрибет Баллы 300 ₽ 800 500 ₽ 1300 1000 ₽ 2500 1500 ₽ 3600 3000 ₽ 6500 5000 ₽ 10 000 10 000 ₽ 20 000 20 000 ₽ 39 000 50 000 ₽ 90 000

Игроки могут претендовать и на другие призы: