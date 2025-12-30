Ведомости
Новогодний бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на спорт

Букмекерская компания «Фонбет» запускает праздничную акцию «Новогодний бонус-маркет». Игроки делают ставки на любые спортивные события и получают баллы вне зависимости от результата пари, после чего самостоятельно выбирают призы в специальном бонусном магазине. Накопленные очки можно обменять на фрибеты номиналом до 50 000 рублей или на эксклюзивный мерч с автографами спортсменов.

Как получить бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы включиться в розыгрыш призов, достаточно действовать по указанным правилам:

1. Пройти регистрацию на сайте или в приложении «Фонбет».

2. Открыть страницу промо «Новогодний бонус-маркет» и подтвердить участие.

3. Заключать пари с коэффициентом от 2.00 и суммой ставки от 500 рублей для начисления очков.

4. Использовать заработанные баллы для обмена на фрибеты.

Очки начисляются исходя из общего оборота ставок за день, независимо от их итогового результата.

Сумма пари

Очки

500-999 ₽

100

1000-1999 ₽

200

2000-3999 ₽

300

4000-9999 ₽

400

10 000-24 999 ₽

800

25 000-99 999 ₽

2000

100 000-499 999 ₽

5000

500 000-999 999 ₽

10 000

1 000 000-1 999 999 ₽

15 000

от 2 000 000

20 000


Накопленные очки доступны для конвертации во фрибеты через специальный бонусный раздел. Обмен можно совершить в любое удобное время.

Фрибет

Баллы

300 ₽

800

500 ₽

1300

1000 ₽

2500

1500 ₽

3600

3000 ₽

6500

5000 ₽

10 000

10 000 ₽

20 000

20 000 ₽

39 000

50 000 ₽

90 000

Игроки могут претендовать и на другие призы:

  • Набор «Школа ремонта» — 4000 баллов
  • Шар с подписью Александра Овечкина — 5000 баллов.

     
  • Джерси Washington Capitals — 25 000 баллов.
  • Майка московского ЦСКА с подписью Игоря Акинфеева — 70 000 баллов
  • Футболка итальянской сборной с подписью Андреа Пирло — 100 000 баллов.

Как отыграть бонус БК Фонбет до 50 000 рублей в рамках промо Новогодний бонус-маркет

Фрибеты имеют ограниченный срок действия — 7 дней. Они применяются только к одиночным пари с кэфом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет

Ключевые условия акции собраны в наглядной таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.01.2026 (23:59 МСК)

Каждый игрок вправе неоднократно участвовать в «Новогоднем бонус-маркете».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Баллы начисляются за все пари, независимо от их результата➖ Акция ориентирована на клиентов с большим оборотом ставок
➕ Участник сам выбирает призы в бонус-маркете без элементов случайности 

Заключение

В честь Нового года правила промоакции чуть изменены. Ранее разрешались пари лишь на футбольные встречи. Сейчас под условия попадают ставки на любой спорт. Для игроков с небольшим банкроллом условия могут показаться не самыми приветливыми. Беттору нужно проставить минимум 10 000 рублей для получения минимального бонуса.

Валентин Васильев

