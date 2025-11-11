Турнир E-sport от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на киберфутбол и киберхоккей

Партнерский проект
Для любителей виртуального спорта букмекерская контора «Лига Ставок» запустила турнир и разыгрывает до 100 000 рублей. Участникам конкурса нужно делать ставки на ординары и экспрессы по киберфутболу или киберхоккею. CS2, Dota 2 и другие игры не засчитываются.
От беттора требуется выполнение ряда действий:
1. Оформление аккаунта в букмекерской конторе.
2. Подтверждение участия в турнире.
3. Заключение квалификационных пари.
Ставка засчитается в соревновании, если беттор поставит не менее 100 рублей. Минимальный коэффициент — 1.25. БК учтет собранный экспресс, если хоть один исход имеет кэф от 1.25 и взят из линии киберфутбола или киберхоккея.
Количество турнирных очков равняется чистому выигрышу по ставке. Правила турнира E-sport от «Лиги Ставок» подразумевают рост множителя при заключении пари на повышенные коэффициенты.
Размер кэфа
Буст
3.00
1,25
5.00
1,50
7.00
2,00
10.00
2,50
Рассчитывать на призы могут пользователи из топ-500. Формирование таблицы лидеров происходит в режиме реального времени.
Место
Номинал фрибета
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
50 000 ₽
4
30 000 ₽
5
25 000 ₽
6
20 000 ₽
7
15 000 ₽
8
12 000 ₽
9
10 000 ₽
10
8000 ₽
11-25
5000 ₽
26-50
3400 ₽
51-100
2500 ₽
101-200
1500 ₽
201-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
БК начисляет фрибет на одну неделю. После истечения указанного срока бонус уже нельзя поставить. Он подходит исключительно для ординаров. «Лига Ставок» не лимитирует допустимые для отыгрыша коэффициенты пари.
Детальные требования перечислены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.11.2025 (12:00 МСК)
Раздача фрибетов между победителями конкурса состоится до 18:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальный кэф квалификационной ставки составляет 1.25
|➖ Для отыгрыша фрибета подходят только ординары
|➕ Фрибет разрешено отыгрывать на любых коэффициентах
|➖ Предусмотрено 500 победителей
|➕ Предусмотрена система увеличения очков
Наличие буста — важный плюс акции, но им нужно пользоваться очень осторожно. Матчи киберфутбола и киберхоккея трудно спрогнозировать. Обычно результаты зависят от случая.