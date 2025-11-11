Турнир E-sport от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на киберфутбол и киберхоккей

От беттора требуется выполнение ряда действий:

1. Оформление аккаунта в букмекерской конторе.

2. Подтверждение участия в турнире.

3. Заключение квалификационных пари.

Ставка засчитается в соревновании, если беттор поставит не менее 100 рублей. Минимальный коэффициент — 1.25. БК учтет собранный экспресс, если хоть один исход имеет кэф от 1.25 и взят из линии киберфутбола или киберхоккея.

Количество турнирных очков равняется чистому выигрышу по ставке. Правила турнира E-sport от «Лиги Ставок» подразумевают рост множителя при заключении пари на повышенные коэффициенты.

Размер кэфа Буст 3.00 1,25 5.00 1,50 7.00 2,00 10.00 2,50

Рассчитывать на призы могут пользователи из топ-500. Формирование таблицы лидеров происходит в режиме реального времени.