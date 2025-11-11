Ведомости
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир E-sport от Лиги Ставок: до 100 000 рублей за пари на киберфутбол и киберхоккей

100000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Внушительный бонус за ставки на киберфутбол и киберхоккей

Для любителей виртуального спорта букмекерская контора «Лига Ставок» запустила турнир и разыгрывает до 100 000 рублей. Участникам конкурса нужно делать ставки на ординары и экспрессы по киберфутболу или киберхоккею. CS2, Dota 2 и другие игры не засчитываются. 

Как получить фрибет в турнире E-sport от Лиги Ставок до 100 000 рублей

Свернуть

От беттора требуется выполнение ряда действий:

1. Оформление аккаунта в букмекерской конторе. 

2. Подтверждение участия в турнире.

3. Заключение квалификационных пари.

Ставка засчитается в соревновании, если беттор поставит не менее 100 рублей. Минимальный коэффициент — 1.25. БК учтет собранный экспресс, если хоть один исход имеет кэф от 1.25 и взят из линии киберфутбола или киберхоккея.

Количество турнирных очков равняется чистому выигрышу по ставке. Правила турнира E-sport от «Лиги Ставок» подразумевают рост множителя при заключении пари на повышенные коэффициенты. 

Размер кэфа

Буст

3.00

1,25

5.00

1,50

7.00

2,00

10.00

2,50

Рассчитывать на призы могут пользователи из топ-500. Формирование таблицы лидеров происходит в режиме реального времени.

Место

Номинал фрибета

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

50 000 ₽

4

30 000 ₽

5

25 000 ₽

6

20 000 ₽

7

15 000 ₽

8

12 000 ₽

9

10 000 ₽

10

8000 ₽

11-25

5000 ₽

26-50

3400 ₽

51-100

2500 ₽

101-200

1500 ₽

201-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

Как отыграть фрибет за турнир E-sport в Лиге Ставок до 100 000 рублей

Свернуть

БК начисляет фрибет на одну неделю. После истечения указанного срока бонус уже нельзя поставить. Он подходит исключительно для ординаров. «Лига Ставок» не лимитирует допустимые для отыгрыша коэффициенты пари. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Свернуть

Детальные требования перечислены в таблице ниже. 

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.11.2025 (12:00 МСК)

Раздача фрибетов между победителями конкурса состоится до 18:00 МСК.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Минимальный кэф квалификационной ставки составляет 1.25➖ Для отыгрыша фрибета подходят только ординары
➕ Фрибет разрешено отыгрывать на любых коэффициентах➖ Предусмотрено 500 победителей
➕ Предусмотрена система увеличения очков 

Заключение

Свернуть

Наличие буста — важный плюс акции, но им нужно пользоваться очень осторожно. Матчи киберфутбола и киберхоккея трудно спрогнозировать. Обычно результаты зависят от случая.

Валентин Васильев

