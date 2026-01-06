Старт сезона от БК BetBoom: фрибеты на 1 000 000 рублей за ставку на теннис

Партнерский проект
В честь старта Australian Open букмекер BetBoom запускает новое промо. Каждый клиент, сделавший экспресс-ставку на теннис, получает фрибет. Суммарный призовой фонд акции равен 1 000 000 рублей.
Принять участие можно только при соблюдении всех обязательных пунктов:
1. Создать аккаунт в BetBoom, если регистрация еще не выполнена.
2. В мобильном приложении открыть сторис и выбрать промо «Старт сезона».
3. Активировать участие, кликнув на соответствующий слайд сторис.
4. Сделать экспресс-ставку на теннис с минимум тремя событиями, суммой от 1500 рублей и коэффициентом от 1.50.
Всего в рамках акции разыгрывается 1 000 000 рублей. Букмекер распределит фрибеты среди всех участников 13 января. Каждый игрок получит равную часть призового фонда.
Фрибет активен 168 часов. Его можно поставить на экспрессы и ординары с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Ниже приведены важные моменты, которые нужно учитывать игрокам.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.01.2026 (23:59 МСК)
Применять фрибет в «Нардах» и играх «Повышай», «Сапер», «Форсаж» запрещено.
Плюсы
Минусы
|➕ Все участники с экспрессом на теннис получают фрибет, даже если ставка не сыграла
|➖ Точную сумму бонуса заранее назвать нельзя
|➕ Большой призовой фонд — 1 000 000 рублей
Каникулы в большом теннисе завершились. Уже 12 января стартует первый раунд Australian Open. Сейчас проходят крупные турниры в Брисбене и Окленде. Фрибет гарантирован каждому игроку, выполнившему условия акции.