6 января 6:44
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Старт сезона от БК BetBoom: фрибеты на 1 000 000 рублей за ставку на теннис

1000000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Большой теннис возвращается!

В честь старта Australian Open букмекер BetBoom запускает новое промо. Каждый клиент, сделавший экспресс-ставку на теннис, получает фрибет. Суммарный призовой фонд акции равен 1 000 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 1 000 000 рублей за пари на теннис

Свернуть

Принять участие можно только при соблюдении всех обязательных пунктов:

1. Создать аккаунт в BetBoom, если регистрация еще не выполнена.

2. В мобильном приложении открыть сторис и выбрать промо «Старт сезона».

3. Активировать участие, кликнув на соответствующий слайд сторис.

4. Сделать экспресс-ставку на теннис с минимум тремя событиями, суммой от 1500 рублей и коэффициентом от 1.50.

Всего в рамках акции разыгрывается 1 000 000 рублей. Букмекер распределит фрибеты среди всех участников 13 января. Каждый игрок получит равную часть призового фонда.

Как отыграть бонус BetBoom до 1 000 000 рублей

Свернуть

Фрибет активен 168 часов. Его можно поставить на экспрессы и ординары с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Ниже приведены важные моменты, которые нужно учитывать игрокам.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.01.2026 (23:59 МСК)

Применять фрибет в «Нардах» и играх «Повышай», «Сапер», «Форсаж» запрещено.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Все участники с экспрессом на теннис получают фрибет, даже если ставка не сыграла➖ Точную сумму бонуса заранее назвать нельзя
➕ Большой призовой фонд — 1 000 000 рублей 

Заключение

Свернуть

Каникулы в большом теннисе завершились. Уже 12 января стартует первый раунд Australian Open. Сейчас проходят крупные турниры в Брисбене и Окленде. Фрибет гарантирован каждому игроку, выполнившему условия акции.

Валентин Васильев

