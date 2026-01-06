Старт сезона от БК BetBoom: фрибеты на 1 000 000 рублей за ставку на теннис

Принять участие можно только при соблюдении всех обязательных пунктов:

1. Создать аккаунт в BetBoom, если регистрация еще не выполнена.

2. В мобильном приложении открыть сторис и выбрать промо «Старт сезона».

3. Активировать участие, кликнув на соответствующий слайд сторис.

4. Сделать экспресс-ставку на теннис с минимум тремя событиями, суммой от 1500 рублей и коэффициентом от 1.50.

Всего в рамках акции разыгрывается 1 000 000 рублей. Букмекер распределит фрибеты среди всех участников 13 января. Каждый игрок получит равную часть призового фонда.