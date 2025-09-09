Большая игра от БК Леон: фрибеты до 115 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» открывает новую акцию «Большая игра», предоставляя клиентам возможность заработать фрибеты за активное участие в ставках на спорт. В рамках промо сформирован призовой фонд 1 000 000 рублей, который будет распределен между 100 самых активных игроков.
Чтобы рассчитывать на награды, игрокам следует действовать согласно установленным требованиям:
1. Создайте аккаунт в БК «Леон» или войдите в существующий профиль.
2. Пройдите проверку личности, если она еще не выполнена.
3. Перейдите на страницу акции «Большая игра» и кликните плашку участия.
4. Делайте ставки на любые спортивные события, соблюдая следующие условия:
Каждое выигранное пари добавляет к рейтингу очки, равные коэффициенту. Чем больше баллов накоплено, тем выше шанс попасть в топ-100 и получить фрибет.
Место
Фрибет
1
115 000 ₽
2
80 000 ₽
3-5
50 000 ₽
6-15
20 000 ₽
16-35
10 000 ₽
36-65
5000 ₽
66-100
3000 ₽
В акции учитываются одиночные ставки и экспрессы. Подведение итогов состоится 23 сентября.
Фрибет активен в течение 7 дней. Он может быть использован для одиночных или экспресс-ставок с минимальным коэффициентом 1.30.
Все главные моменты акции можно увидеть в лаконичном формате.
Максимальный размер бонуса
115 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.09.2025 (23:59 МСК)
Пари с коэффициентом 0.50 (азиатский тотал и азиатская фора) не засчитываются для бонуса.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|➕ Большое количество призов — фрибеты до 115 000 рублей
|➖ Необходима значительная ставка для участия в акции
|➕ Четкие и прозрачные условия
Призы в акции действительно привлекательные, однако не каждый игрок готов ставить крупные суммы. Чтобы войти в топ-100, потребуется совершать множество пари, что может быть непросто для некоторых участников.