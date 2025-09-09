Большая игра от БК Леон: фрибеты до 115 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы рассчитывать на награды, игрокам следует действовать согласно установленным требованиям:

1. Создайте аккаунт в БК «Леон» или войдите в существующий профиль.

2. Пройдите проверку личности, если она еще не выполнена.

3. Перейдите на страницу акции «Большая игра» и кликните плашку участия.

4. Делайте ставки на любые спортивные события, соблюдая следующие условия:

Минимальная сумма пари — 5000 рублей.

Коэффициент ставки — не ниже 1.50.

Каждое выигранное пари добавляет к рейтингу очки, равные коэффициенту. Чем больше баллов накоплено, тем выше шанс попасть в топ-100 и получить фрибет.

Место Фрибет 1 115 000 ₽ 2 80 000 ₽ 3-5 50 000 ₽ 6-15 20 000 ₽ 16-35 10 000 ₽ 36-65 5000 ₽ 66-100 3000 ₽

В акции учитываются одиночные ставки и экспрессы. Подведение итогов состоится 23 сентября.