9 сентября 12:29
БК ЛеонФрибеты за депозит

Большая игра от БК Леон: фрибеты до 115 000 рублей за ставки на спорт

115000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
5000 ₽
Мин. депозит
Чем чаще ставите, тем крупнее награда!

Букмекерская компания «Леон» открывает новую акцию «Большая игра», предоставляя клиентам возможность заработать фрибеты за активное участие в ставках на спорт. В рамках промо сформирован призовой фонд 1 000 000 рублей, который будет распределен между 100 самых активных игроков. 

Как получить бонус БК Леон до 115 000 рублей по акции Большая игра

Чтобы рассчитывать на награды, игрокам следует действовать согласно установленным требованиям:

1. Создайте аккаунт в БК «Леон» или войдите в существующий профиль.

2. Пройдите проверку личности, если она еще не выполнена.

3. Перейдите на страницу акции «Большая игра» и кликните плашку участия.

4. Делайте ставки на любые спортивные события, соблюдая следующие условия:

  • Минимальная сумма пари — 5000 рублей.
  • Коэффициент ставки — не ниже 1.50.

Каждое выигранное пари добавляет к рейтингу очки, равные коэффициенту. Чем больше баллов накоплено, тем выше шанс попасть в топ-100 и получить фрибет.

Место

Фрибет

1

115 000 ₽

2

80 000 ₽

3-5

50 000 ₽

6-15

20 000 ₽

16-35

10 000 ₽

36-65

5000 ₽

66-100

3000 ₽

В акции учитываются одиночные ставки и экспрессы. Подведение итогов состоится 23 сентября.

Как отыграть бонус Леон до 115 000 рублей за пари на спорт

Фрибет активен в течение 7 дней. Он может быть использован для одиночных или экспресс-ставок с минимальным коэффициентом 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 115 000 рублей от Леон

Все главные моменты акции можно увидеть в лаконичном формате.

Максимальный размер бонуса

115 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.09.2025 (23:59 МСК)

Пари с коэффициентом 0.50 (азиатский тотал и азиатская фора) не засчитываются для бонуса.


Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Большое количество призов — фрибеты до 115 000 рублей➖ Необходима значительная ставка для участия в акции
➕ Четкие и прозрачные условия 

Заключение

Призы в акции действительно привлекательные, однако не каждый игрок готов ставить крупные суммы. Чтобы войти в топ-100, потребуется совершать множество пари, что может быть непросто для некоторых участников.

Валентин Васильев

