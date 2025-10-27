Львиный удар от БК Леон: промокод до 500 000 рублей за регистрацию и гол в пустые ворота

Ведомости
27 октября 13:37
Заберите фрибет до 500 000 рублей прямо на поле!

Акция «Львиный удар» проводится букмекерской компанией «Леон» для новых пользователей. Участники могут выиграть фрибет до 500 000 рублей за забитый гол с определенной позиции на поле в перерыве матча «Ротор» — «Арсенал» в Волгограде. Чтобы присоединиться, достаточно зарегистрироваться с промокодом SCROTOR и заключить пари в период действия промо. Победитель определяется случайным образом.

Как получить промокод БК Леон до 500 000 рублей по акции Львиный удар

Получение фрибета возможно при точном выполнении правил акции:

1. Пройти регистрацию и идентификацию на сайте или в мобильном приложении Leon.

2. Ввести бонус-код SCROTOR в период проведения акции.

3. Подтвердить участие кликом кнопки на странице промо.

4. Сделать пари с основного счета (одинар или экспресс) с минимальным коэффициентом 1.50 на любое спортивное событие. Сумма ставки не ограничена.

В акции «Львиный удар» будет выбран всего 1 победитель. Он получит 2 билета на матч СК «Ротор» — ПФК «Арсенал» на стадионе «Волгоград Арена». В перерыве игры победитель будет иметь уникальную возможность забить гол с определенной позиции на поле и получить фрибет. Возможны следующие суммы вознаграждения:

  • 25 000 рублей. 
  • 50 000 рублей. 
  • 100 000 рублей 
  • 250 000 рублей. 
  • 500 000 рублей.

Расходы на дорогу до Волгограда и проживание не компенсируются. Фрибет на сумму больше 100 000 рублей начислят несколькими частями.

Как отыграть бонус Леон до 500 000 рублей за регистрацию и гол

Фрибет необходимо использовать полностью за 1 ставку — одиночную или экспресс с минимальным коэффициентом 1.30. Действие фрибета ограничено 7 днями с момента его зачисления на бонусный счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от Леон

Таблица содержит детали, которые необходимы для участия.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.10.2025 (23:59 МСК)

Постоянные клиенты БК могут участвовать в промо «Достижения» и получать фрибеты до 30 000 рублей за выполнение заданий.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Шанс получить крупный фрибет до 500 000 ₽ за забитый гол➖ Главный приз получает только 1 победитель
➕ Возможность посетить вживую матч «Ротор» — «Арсенал» 

Заключение

Если есть возможность 3 ноября лично побывать в Волгограде, участвовать в акции «Львиный удар» однозначно стоит. В октябре болельщик из Тулы уже выиграл фрибет 250 000 рублей прямо во время матча. Не забудьте потренировать удары заранее, если шанс забить гол выпадет именно вам.

Валентин Васильев

