Львиный удар от БК Леон: промокод до 500 000 рублей за регистрацию и гол в пустые ворота

Партнерский проект
Акция «Львиный удар» проводится букмекерской компанией «Леон» для новых пользователей. Участники могут выиграть фрибет до 500 000 рублей за забитый гол с определенной позиции на поле в перерыве матча «Ротор» — «Арсенал» в Волгограде. Чтобы присоединиться, достаточно зарегистрироваться с промокодом SCROTOR и заключить пари в период действия промо. Победитель определяется случайным образом.
Получение фрибета возможно при точном выполнении правил акции:
1. Пройти регистрацию и идентификацию на сайте или в мобильном приложении Leon.
2. Ввести бонус-код SCROTOR в период проведения акции.
3. Подтвердить участие кликом кнопки на странице промо.
4. Сделать пари с основного счета (одинар или экспресс) с минимальным коэффициентом 1.50 на любое спортивное событие. Сумма ставки не ограничена.
В акции «Львиный удар» будет выбран всего 1 победитель. Он получит 2 билета на матч СК «Ротор» — ПФК «Арсенал» на стадионе «Волгоград Арена». В перерыве игры победитель будет иметь уникальную возможность забить гол с определенной позиции на поле и получить фрибет. Возможны следующие суммы вознаграждения:
Расходы на дорогу до Волгограда и проживание не компенсируются. Фрибет на сумму больше 100 000 рублей начислят несколькими частями.
Фрибет необходимо использовать полностью за 1 ставку — одиночную или экспресс с минимальным коэффициентом 1.30. Действие фрибета ограничено 7 днями с момента его зачисления на бонусный счет.
Таблица содержит детали, которые необходимы для участия.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.10.2025 (23:59 МСК)
Постоянные клиенты БК могут участвовать в промо «Достижения» и получать фрибеты до 30 000 рублей за выполнение заданий.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс получить крупный фрибет до 500 000 ₽ за забитый гол
|➖ Главный приз получает только 1 победитель
|➕ Возможность посетить вживую матч «Ротор» — «Арсенал»
Если есть возможность 3 ноября лично побывать в Волгограде, участвовать в акции «Львиный удар» однозначно стоит. В октябре болельщик из Тулы уже выиграл фрибет 250 000 рублей прямо во время матча. Не забудьте потренировать удары заранее, если шанс забить гол выпадет именно вам.