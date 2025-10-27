Львиный удар от БК Леон: промокод до 500 000 рублей за регистрацию и гол в пустые ворота

Получение фрибета возможно при точном выполнении правил акции:

1. Пройти регистрацию и идентификацию на сайте или в мобильном приложении Leon.

2. Ввести бонус-код SCROTOR в период проведения акции.

3. Подтвердить участие кликом кнопки на странице промо.

4. Сделать пари с основного счета (одинар или экспресс) с минимальным коэффициентом 1.50 на любое спортивное событие. Сумма ставки не ограничена.

В акции «Львиный удар» будет выбран всего 1 победитель. Он получит 2 билета на матч СК «Ротор» — ПФК «Арсенал» на стадионе «Волгоград Арена». В перерыве игры победитель будет иметь уникальную возможность забить гол с определенной позиции на поле и получить фрибет. Возможны следующие суммы вознаграждения:

25 000 рублей.

50 000 рублей.

100 000 рублей

250 000 рублей.

500 000 рублей.

Расходы на дорогу до Волгограда и проживание не компенсируются. Фрибет на сумму больше 100 000 рублей начислят несколькими частями.