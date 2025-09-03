Прогнозы на International от БК Лига Ставок: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Партнерский проект
Сентябрь отмечен главным событием Dota 2 — The International 2025. «Лига Ставок» объявила необычную акцию. Игрокам нужно предсказать команды-призеры, после чего стать обладателем фрибета из призового пула в 1 000 000 рублей.
Принять участие в розыгрыше можно только при выполнении всех правил:
1. Зарегистрироваться или войти в БК «Лига Ставок».
2. Найти и открыть раздел акции «Прогноз на International» в приложении для смартфонов.
3. Выбрать команды, которые займут 4 верхние позиции, расставить их по местам.
Прогнозы на The International 2025 можно отправлять через приложение «Лиги Ставок» до 08.09.2025, 12:00 МСК. Игрок имеет право менять свой выбор множество раз до дедлайна.
Призовой фонд промо составляет 1 000 000 рублей. «Лига Ставок» определит победителей 15 сентября.
Срок действия фрибета составляет 7 дней с момента зачисления. Его можно применить исключительно для ставок типа одинар, кэф не имеет ограничений.
В таблице собрана вся необходимая информация для участия.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.09.2025 (12:00 МСК)
Все победители получат равные доли от призового фонда.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Значительная сумма призовых — 1 000 000 ₽
|➖ Точный размер фрибета игрок узнает позже
|➕ Прогнозы можно оставить без внесения депозита
Оставить прогнозы стоит даже тем, кто не следит за матчами Dota 2. Поскольку собственными деньгами рисковать не нужно, участие становится особенно простым и комфортным.