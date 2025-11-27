Розыгрыш от БК PARI и Хоккейной бессонницы: фрибеты по 233 рубля

Партнерский проект
«Хоккейная бессонница» совместно с «Пари» запускает очередной розыгрыш бездепозитных фрибетов среди своих подписчиков. Призовой фонд сформирован из реакций аудитории. На этой неделе 10 пользователей получат по 233 рубля на бесплатные ставки.
Доступ к розыгрышу открывается лишь тем, кто соблюдает все установленные требования:
1. Пройти регистрацию в БК PARI при отсутствии учетной записи.
2. Оформить подписку на канал «Хоккейная бессонница».
3. Поставить реакцию под розыгрышем и тапнуть кнопку для вступления в промо.
Активность аудитории в 6984 реакции превратились в призовой фонд из 2328 фрибетов. Каждому из 10 победителей достанется по 233 рубля в виде бесплатной ставки.
С момента зачисления у клиента есть 1 неделя, чтобы потратить фрибет. Игрок самостоятельно определяет коэффициенты и выбирает формат ставки, будь то единичное событие или экспресс.
Далее указана ключевая информация по проводимой акции.
Максимальный размер бонуса
233 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.12.2025 (19:00 МСК)
Такие конкурсы стали для «Пари» привычной еженедельной практикой.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Чтобы получить шанс на бонус, не нужно пополнять счет
|➖ Относительно небольшой размер приза
|➕ Количество фрибетов зависит от активности аудитории
Процесс участия в промо удивительно легкий. Достаточно нескольких нажатий, чтобы стать претендентом на приз. Получать фрибеты можно хоть каждую неделю при благоприятном исходе.