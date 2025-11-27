Розыгрыш от БК PARI и Хоккейной бессонницы: фрибеты по 233 рубля

Доступ к розыгрышу открывается лишь тем, кто соблюдает все установленные требования:

1. Пройти регистрацию в БК PARI при отсутствии учетной записи.

2. Оформить подписку на канал «Хоккейная бессонница».

3. Поставить реакцию под розыгрышем и тапнуть кнопку для вступления в промо.

Активность аудитории в 6984 реакции превратились в призовой фонд из 2328 фрибетов. Каждому из 10 победителей достанется по 233 рубля в виде бесплатной ставки.