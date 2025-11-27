Ведомости
27 ноября 13:11
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

Розыгрыш от БК PARI и Хоккейной бессонницы: фрибеты по 233 рубля

233 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Отметьте пост сердечком и забирайте фрибет!

«Хоккейная бессонница» совместно с «Пари» запускает очередной розыгрыш бездепозитных фрибетов среди своих подписчиков. Призовой фонд сформирован из реакций аудитории. На этой неделе 10 пользователей получат по 233 рубля на бесплатные ставки.

Как получить бонус PARI 233 рубля за подписку на хоккейный канал в телеграме

Свернуть

Доступ к розыгрышу открывается лишь тем, кто соблюдает все установленные требования:

1. Пройти регистрацию в БК PARI при отсутствии учетной записи.

2. Оформить подписку на канал «Хоккейная бессонница».

3. Поставить реакцию под розыгрышем и тапнуть кнопку для вступления в промо.

Активность аудитории в 6984 реакции превратились в призовой фонд из 2328 фрибетов. Каждому из 10 победителей достанется по 233 рубля в виде бесплатной ставки.

Как отыграть бонус PARI на 233 рубля за участие в Telegram-розыгрыше

Свернуть

С момента зачисления у клиента есть 1 неделя, чтобы потратить фрибет. Игрок самостоятельно определяет коэффициенты и выбирает формат ставки, будь то единичное событие или экспресс.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 233 рубля от PARI

Свернуть

Далее указана ключевая информация по проводимой акции.

Максимальный размер бонуса

233 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.12.2025 (19:00 МСК)

Такие конкурсы стали для «Пари» привычной еженедельной практикой.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Чтобы получить шанс на бонус, не нужно пополнять счет➖ Относительно небольшой размер приза
➕ Количество фрибетов зависит от активности аудитории 

Заключение

Свернуть

Процесс участия в промо удивительно легкий. Достаточно нескольких нажатий, чтобы стать претендентом на приз. Получать фрибеты можно хоть каждую неделю при благоприятном исходе. 

Валентин Васильев

