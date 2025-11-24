БК Winline: розыгрыш видеокарты и фрибетов до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
Букмекер «Винлайн» подготовил розыгрыш для своей аудитории. Шанс получить подарок есть у тех, кто выполнит базовые условия. Механика строится на подписке на 4 Telegram-канала и подтверждении участия, без пополнений и совершения ставок. Среди призов новая видеокарта RTX 5070, брендированная атрибутика и фрибеты до 1000 рублей.
Участие становится доступным сразу после прохождения обязательных действий:
1. Иметь активный профиль в «Винлайн» или создать новый.
2. Добавить в подписки 4 указанных Telegram-канала (Фишки Онлайн, Sunlight, Ночной Соловей Бетс и PotatoBets).
3. Найти акционный пост и нажать кнопку подтверждения.
Будет разыграно 50 призов. Итоги промо подведут 1 декабря.
Место
Приз
1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB GAMING OC
2-5
Мерч Старперхаба
6-10
1500 ₽ на баланс Steam
11-25
Фрибеты по 1000 ₽
26-50
Фрибеты по 300 ₽
Видеокарта и мерч будут переданы победителям напрямую и не требуют дополнительных действий со стороны игрока. Фрибеты остаются активными на протяжении 30 дней и подходят для любых коэффициентов и типов пари.
Ключевые детали розыгрыша сведены в таблицу ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.12.2025 (17:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Шикарный перечень призов
|➖ Нельзя выбрать конкретный приз
|➕ Регистрация и подписка на каналы занимает минимум времени
Участие возможно, если присоединиться ко всем 4 указанным каналам и сохранить подписку до завершения конкурса. Аккаунт в «Винлайн» также является необходимым условием. В остальном процесс простой и не вызовет сложностей у игроков.