24 ноября 7:53ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК Winline: розыгрыш видеокарты и фрибетов до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

1000 ₽
Бонус
7 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Всего пара кликов и вы в числе претендентов на подарки!

Букмекер «Винлайн» подготовил розыгрыш для своей аудитории. Шанс получить подарок есть у тех, кто выполнит базовые условия. Механика строится на подписке на 4 Telegram-канала и подтверждении участия, без пополнений и совершения ставок. Среди призов новая видеокарта RTX 5070, брендированная атрибутика и фрибеты до 1000 рублей.

Как получить бонус Winline до 1000 рублей за подписку на 4 Telegram-канала

Свернуть

Участие становится доступным сразу после прохождения обязательных действий:

1. Иметь активный профиль в «Винлайн» или создать новый.

2. Добавить в подписки 4 указанных Telegram-канала (Фишки Онлайн, Sunlight, Ночной Соловей Бетс и PotatoBets).

3. Найти акционный пост и нажать кнопку подтверждения.

Будет разыграно 50 призов. Итоги промо подведут 1 декабря.

Место

Приз

1

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB GAMING OC

2-5

Мерч Старперхаба

6-10

1500 ₽ на баланс Steam

11-25

Фрибеты по 1000 ₽

26-50

Фрибеты по 300 ₽

Как отыграть бонус Winline до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Свернуть

Видеокарта и мерч будут переданы победителям напрямую и не требуют дополнительных действий со стороны игрока. Фрибеты остаются активными на протяжении 30 дней и подходят для любых коэффициентов и типов пари.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Winline

Свернуть

Ключевые детали розыгрыша сведены в таблицу ниже.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.12.2025 (17:00 МСК)

Фанаты португальского футбола имеют возможность выиграть джерси ведущих команд Примейры. Акция действует до конца ноября.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Шикарный перечень призов➖ Нельзя выбрать конкретный приз
➕ Регистрация и подписка на каналы занимает минимум времени 

Заключение

Свернуть

Участие возможно, если присоединиться ко всем 4 указанным каналам и сохранить подписку до завершения конкурса. Аккаунт в «Винлайн» также является необходимым условием. В остальном процесс простой и не вызовет сложностей у игроков.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
