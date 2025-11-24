БК Winline: розыгрыш видеокарты и фрибетов до 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Букмекер «Винлайн» подготовил розыгрыш для своей аудитории. Шанс получить подарок есть у тех, кто выполнит базовые условия. Механика строится на подписке на 4 Telegram-канала и подтверждении участия, без пополнений и совершения ставок. Среди призов новая видеокарта RTX 5070, брендированная атрибутика и фрибеты до 1000 рублей.