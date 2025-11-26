Ведомости
26 ноября 15:23ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Битва за VIP-ложу от Лиги Ставок: фрибеты до 1000 рублей и билеты на хоккей за ставки

1000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Наслаждайтесь матчем из VIP-зоны!

В мобильном приложении «Лиги Ставок» стартовал новый турнир с призами для 100 участников. Победители промоакции станут обладателями вип-билетов на хоккейную встречу и бонусных фрибетов на 1000 рублей.

Как получить фрибет в турнире Битва за VIP-ложу от Лиги Ставок до 1000 рублей

Свернуть

Чтобы стать участником и побороться за призы, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Войдите в мобильное приложение «Лиги Ставок» или создайте новый аккаунт.

2. Откройте страницу турнира и тапните «Участвовать».

3. Ставьте на любые спортивные исходы или быстрые игры с минимальной суммой 100 рублей и кэфом не ниже 1.25.

4. Набирайте очки за каждое пари.

Баллы начисляются в точном соответствии с суммой сделанных ставок. Если совершать пари на события с высокими коэффициентами, очки будут накапливаться быстрее благодаря бонусным множителям:

  • Для ставок с коэффициентом от 3.00 начисление очков увеличивается на 25% (буст ×1.25).
  • При коэффициенте от 5.00 очки умножаются на 1.5.
  • Ставки с коэффициентом 7.00 и выше приносят двойное количество очков (буст ×2.0).
  • Пари с коэффициентом 10.00 и выше дают 2.5-кратное увеличение очков.

Турнир предлагает общий призовой фонд в размере 100 000 рублей. Распределение наград выглядит следующим образом.

Место

Приз

Фрибет

1-6

2 VIP-билета на игру КХЛ между ЦСКА и «Торпедо»

1000 ₽

7-100

1000 ₽

Как отыграть фрибет за турнир Битва за VIP-ложу в Лиге Ставок до 1000 рублей

Свернуть

Фрибет необходимо использовать на ординар в течение недели после поступления на счет. Коэффициенты выбираются игроком на свое усмотрение.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 от Лиги Ставок

Свернуть

Все требования к участию можно найти в данном разделе.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.12.2025 (12:00 МСК)

В турнире Lucky Team разыгрываются фрибеты на сумму до 50 000 рублей и фирменные сувениры.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность наблюдать за матчем ЦСКА-«Торпедо» из VIP-мест и получить фрибеты на пари➖ Подключение к турниру возможно исключительно с помощью приложения
➕ Баллы начисляются за все заключенные ставки 

Заключение

Свернуть

Турнир подойдет тем, кто находится в Москве или планирует посетить столицу, чтобы лично увидеть матч ЦСКА. Выигранный фрибет станет приятным дополнением к основной награде.

Валентин Васильев

