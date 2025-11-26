Битва за VIP-ложу от Лиги Ставок: фрибеты до 1000 рублей и билеты на хоккей за ставки

Чтобы стать участником и побороться за призы, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Войдите в мобильное приложение «Лиги Ставок» или создайте новый аккаунт.

2. Откройте страницу турнира и тапните «Участвовать».

3. Ставьте на любые спортивные исходы или быстрые игры с минимальной суммой 100 рублей и кэфом не ниже 1.25.

4. Набирайте очки за каждое пари.

Баллы начисляются в точном соответствии с суммой сделанных ставок. Если совершать пари на события с высокими коэффициентами, очки будут накапливаться быстрее благодаря бонусным множителям:

Для ставок с коэффициентом от 3.00 начисление очков увеличивается на 25% (буст ×1.25).

При коэффициенте от 5.00 очки умножаются на 1.5.

Ставки с коэффициентом 7.00 и выше приносят двойное количество очков (буст ×2.0).

Пари с коэффициентом 10.00 и выше дают 2.5-кратное увеличение очков.

Турнир предлагает общий призовой фонд в размере 100 000 рублей. Распределение наград выглядит следующим образом.