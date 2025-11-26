Битва за VIP-ложу от Лиги Ставок: фрибеты до 1000 рублей и билеты на хоккей за ставки

Партнерский проект
В мобильном приложении «Лиги Ставок» стартовал новый турнир с призами для 100 участников. Победители промоакции станут обладателями вип-билетов на хоккейную встречу и бонусных фрибетов на 1000 рублей.
Чтобы стать участником и побороться за призы, нужно действовать по следующему алгоритму:
1. Войдите в мобильное приложение «Лиги Ставок» или создайте новый аккаунт.
2. Откройте страницу турнира и тапните «Участвовать».
3. Ставьте на любые спортивные исходы или быстрые игры с минимальной суммой 100 рублей и кэфом не ниже 1.25.
4. Набирайте очки за каждое пари.
Баллы начисляются в точном соответствии с суммой сделанных ставок. Если совершать пари на события с высокими коэффициентами, очки будут накапливаться быстрее благодаря бонусным множителям:
Турнир предлагает общий призовой фонд в размере 100 000 рублей. Распределение наград выглядит следующим образом.
Место
Приз
Фрибет
1-6
2 VIP-билета на игру КХЛ между ЦСКА и «Торпедо»
1000 ₽
7-100
—
1000 ₽
Фрибет необходимо использовать на ординар в течение недели после поступления на счет. Коэффициенты выбираются игроком на свое усмотрение.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.12.2025 (12:00 МСК)
В турнире Lucky Team разыгрываются фрибеты на сумму до 50 000 рублей и фирменные сувениры.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность наблюдать за матчем ЦСКА-«Торпедо» из VIP-мест и получить фрибеты на пари
|➖ Подключение к турниру возможно исключительно с помощью приложения
|➕ Баллы начисляются за все заключенные ставки
Турнир подойдет тем, кто находится в Москве или планирует посетить столицу, чтобы лично увидеть матч ЦСКА. Выигранный фрибет станет приятным дополнением к основной награде.