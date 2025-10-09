БК PARI: 456 рублей за подписку на Telegram-канал букмекера

Еженедельно админы Telegram-канала БК PARI подсчитывают количество реакций под постами и конвертируют их во фрибеты. Обменный курс: 3 эмодзи = 1 рубль. На этот раз между подписчиками разыграют 22 800 фрибетов. Каждый победитель из топ-50 получит по 456 рублей.
Для участия в акции букмекера следует:
1. Сделать аккаунт в PARI.
2. Подписаться на Telegram-канал оператора.
3. Нажать на «Встаю на раздачу» под записью с розыгрышем.
Победителей установит рандомизатор. Счастливчики получат фрибет по 456 рублей. Конкурс не требует пополнения счета или заключения квалификационных пари.
Администрация канала объявит условия использования фрибета отдельно. Победителям сообщат все требования по отыгрышу бонусного предложения.
Рассмотрим подробные условия акции.
Максимальный размер бонуса
456 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
14.10.2025 (18:00 МСК)
Информацию о топ-50 БК опубликует в Telegram-канале. В отдельной записи укажут ники победителей и ссылки на их профили.
Плюсы
Минусы
|➕ Бездепозитный бонус
|➖ Только 50 победителей
|➕ Простые условия участия
Представленная акция PARI максимально справедливая, ведь топ-50 определяет случай. Рандомизатору неважны ваш баланс, срок игры в PARI или время подписки на Telegram-канал. Вступить в конкурс можно хоть за несколько часов до подведения итогов.