БК Пари: 2000 рублей фрибетами за подписку на Telegram-каналы

Букмекерская контора PARI выпустила очередную социальную промоакцию. На этот раз размер фрибета не привязан к количеству реакций. Бонус на 2000 рублей получат 30 счастливчиков, которые успеют выполнить все условия БК. Ничего сверхъестественного не потребуется, важна только активность в соцсетях.