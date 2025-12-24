Ведомости
logo

БК Пари: 2000 рублей фрибетами за подписку на Telegram-каналы

2000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Под Новый год PARI раздаст фрибеты за активность в Telegram!

Букмекерская контора PARI выпустила очередную социальную промоакцию. На этот раз размер фрибета не привязан к количеству реакций. Бонус на 2000 рублей получат 30 счастливчиков, которые успеют выполнить все условия БК. Ничего сверхъестественного не потребуется, важна только активность в соцсетях. 

Как получить фрибет на 2000 рублей от БК Пари за активность в Telegram

Свернуть

Чтобы претендовать на бонусное вознаграждение букмекерской конторы, пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в PARI.

2. Подписаться на Telegram-каналы PARI, «БСКТБЛ», «Хоккейная бессонница» и TNNS

3. Поставить соответствующую реакцию под записью

4. Нажать по кнопке «Хочу фрибет».

В последний час акции специальный бот выберет победителей. Каждый счастливчик получит по 2000 рублей. Фрибет бездепозитный, вносить деньги на счет для участия в акции не требуется. 

Как отыграть фрибет на 2000 рублей от Пари за серию подписок на Telegram-каналы

Свернуть

Букмекерская контора не раскрывает условия использования фрибетов. Победителям конкурса сообщат их индивидуально. В случае успеха необходимо связаться с представителями компании в Telegram или службой поддержки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Пари

Свернуть

Все подробности использования бонусного предложения сведены в соответствующей таблице.  

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

29.12.2025 (18:00 МСК)

Игроку лучше заранее подписаться на социальные сети БК и не тянуть до последнего момента.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Элементарные условия участия➖ Акция предусматривает 30 победителей
➕ Не требуется игровая активность 
➕ Победители определяются случайно 
➕ Нормальный номинал для бездепа 

Заключение

Свернуть

Букмекерская контора предлагает конкурс со справедливыми условиями участия. Победа зависит только от удачи пользователя. Другие факторы на это не повлияют. 

Валентин Васильев

Смотреть всё

